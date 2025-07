Tragedia in vacanza: 18enne annega davanti ai genitori ad Ugento

La giovane, originaria di Modena, avrebbe compiuto 19 anni a fine agosto. Inutili i soccorsi. La procura ha disposto la restituzione della salma alla famiglia.

Colta da malore mentre nuotava, sviene in acqua

Avrebbe festeggiato il suo diciannovesimo compleanno tra poche settimane, ma una vacanza in Salento si è trasformata in tragedia per una ragazza di soli 18 anni, residente a Modena, in villeggiatura con la famiglia presso il villaggio Riva di Ugento, nella marina di Torre San Giovanni, frazione di Ugento.

Secondo quanto ricostruito, la giovane si trovava in mare nel tardo pomeriggio di ieri, quando ha perso improvvisamente conoscenza mentre era in acqua. La causa dell’annegamento potrebbe essere un malore improvviso, anche in considerazione delle condizioni cliniche della ragazza, che a quanto si apprende soffriva di patologie pregresse rilevanti.

Inutili i tentativi di rianimazione: la giovane muore in spiaggia

Erano circa le 19.50 quando si è consumata la tragedia. A notare subito la situazione sono stati i genitori, che si trovavano poco distanti e si sono tuffati per soccorrerla. Con l’aiuto dei bagnini e di alcuni operatori del villaggio, sono riusciti a riportarla a riva. Nel frattempo era già stato attivato il 118.

Sul posto sono arrivate un’ambulanza e un’automedica. I sanitari hanno tentato le manovre di rianimazione, ma ogni sforzo si è rivelato purtroppo inutile. La giovane è deceduta pochi minuti dopo l’arrivo dei soccorsi, tra la disperazione dei familiari presenti sulla spiaggia.

Indagini concluse, la salma restituita ai familiari

A intervenire sul luogo dell’incidente anche gli agenti della polizia locale di Ugento, incaricati degli accertamenti, insieme ai carabinieri della stazione locale. Dopo aver ricostruito la dinamica, il pubblico ministero di turno ha disposto la restituzione della salma alla famiglia, escludendo la necessità di ulteriori approfondimenti medico-legali.