Schlein accusa Meloni: “Su Bibbiano sciacallaggio contro i minori”

Bagno di folla per la segretaria Dem a Sant’Ilario. Duro attacco al governo su sanità, scuola e caro bollette. Appello per la pace in Europa.

Folla ed entusiasmo per la leader Dem a Sant’Ilario

Accoglienza calorosa per Elly Schlein alla festa regionale del Partito Democratico, organizzata al Parco San Rocco di Sant’Ilario d’Enza, in provincia di Reggio Emilia. La segretaria nazionale del Pd è stata circondata dall’affetto dei militanti e dei volontari, che l’hanno accolta con abbracci, foto e strette di mano, durante il tour nei retroscena dell’evento.

Dal palco, Schlein ha rilanciato i temi centrali della linea politica del partito, non risparmiando critiche al governo guidato da Giorgia Meloni. Uno dei passaggi più netti è arrivato sul caso Bibbiano: «Lo sciacallaggio politico che si è abbattuto sulla Val d’Enza ha danneggiato i servizi per i minori».

Sanità, scuola e diritti: “Servono investimenti”

Nel corso del suo intervento, la segretaria dem ha puntato i riflettori anche su scuola e sanità, due settori che, secondo lei, stanno pagando il prezzo di politiche inadeguate. «I diritti vengono messi a rischio dalla mancanza di investimenti», ha detto, sottolineando la necessità di rifinanziare il sistema pubblico.

Non è mancato un riferimento al caro energia: «Non possiamo continuare ad avere le bollette più alte d’Europa», ha affermato Schlein, rilanciando la proposta di una revisione strutturale dei costi dell’energia a livello nazionale ed europeo.

Appello per Gaza: “La pace sia valore fondante dell’Ue”

Uno spazio del comizio è stato dedicato anche agli scenari internazionali, con particolare attenzione alla situazione nella Striscia di Gaza. Schlein ha espresso preoccupazione per le “stragi quotidiane di innocenti” e ha ribadito la posizione del Pd: «La pace è un valore irrinunciabile che sta nel nostro Dna e deve restarlo anche in quello dell’Unione Europea».