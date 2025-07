Punto da un calabrone al bar: muore a 60 anni sotto gli occhi degli amici

Colpito da shock anafilattico dopo la puntura dell’insetto. Inutili i tentativi di rianimazione. L’uomo si trovava in compagnia di amici.

Shock fatale mentre era al bar con gli amici

Una puntura di calabrone si è trasformata in tragedia per un uomo di 60 anni, colpito da shock anafilattico mentre si trovava con alcuni amici in un bar sulla strada Ariolla, nei pressi di Scurano, frazione di Neviano degli Arduini, in provincia di Parma. Il dramma si è consumato nel pomeriggio di sabato 20 luglio, in un contesto di apparente normalità, trasformato in pochi istanti in una scena di panico.

Secondo le prime ricostruzioni, il 60enne sarebbe stato punto improvvisamente dal grosso insetto. Le sue condizioni sono precipitate rapidamente, non lasciandogli scampo.

Inutili i soccorsi: è morto sul posto

A lanciare immediatamente l’allarme sono stati gli amici e i presenti, che hanno assistito inermi al peggioramento delle condizioni dell’uomo. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari della Croce Rossa e l’elisoccorso, che hanno tentato manovre di rianimazione. Ogni sforzo, però, si è rivelato vano. Il medico d’urgenza non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Sul luogo sono successivamente arrivati anche i carabinieri, che hanno raccolto testimonianze e avviato gli accertamenti di rito. Il corpo dell’uomo è stato affidato ai familiari.

Un caso drammatico di reazione allergica improvvisa

Lo shock anafilattico, scatenato da punture di insetti in soggetti allergici, può rivelarsi letale in pochi minuti se non trattato tempestivamente con adrenalina. In questo caso, il tempo di intervento non è stato sufficiente per salvare la vita dell’uomo, la cui condizione è precipitata troppo in fretta.

Nel piccolo centro di Scurano, la notizia ha suscitato sgomento e dolore. La vittima era conosciuta e stimata, e il bar teatro della tragedia è un punto di ritrovo per molti residenti.