“Mamma mi sono perso” L’ultima telefonata ai genitori, 15enne in vacanza precipita in montagna

Aveva telefonato ai genitori dicendo di essersi perso. Poco dopo, il silenzio. Il suo corpo è stato ritrovato questa mattina a 2.000 metri d’altitudine.

L’ultimo contatto prima del buio

Una telefonata, poi il silenzio. Il dramma si è consumato sulle alture di Saint-Christophe, in Valle d’Aosta, dove un ragazzino di 15 anni, in vacanza in Italia, ha perso la vita precipitando durante un’escursione. La tragedia è avvenuta sulla Becca di Viou, una vetta di 2.856 metri che domina la piana di Aosta. Il giovane, di origini straniere, si trovava da solo lungo un sentiero escursionistico ritenuto facile, senza particolari difficoltà tecniche.

Nel tardo pomeriggio di ieri aveva contattato i genitori, spiegando di essersi smarrito. Un messaggio di allarme, seguito da un vuoto improvviso. Subito dopo è scattata la macchina delle ricerche.

Il ritrovamento a quota duemila metri

Le squadre del Soccorso Alpino Valdostano, insieme ai vigili del fuoco, al Corpo Forestale e al Sagf della Guardia di Finanza, hanno battuto la zona per ore. Questa mattina, mercoledì 23 luglio, l’elicottero ha individuato il corpo senza vita del giovane a circa 2.000 metri di altitudine. Il recupero è avvenuto poco dopo, e la salma è stata trasportata alla camera mortuaria di Aosta per il riconoscimento da parte dei familiari.

Le prime ricostruzioni fanno pensare a una caduta accidentale, mentre il ragazzo cercava di ritrovare il sentiero. Nessun segno di interventi esterni, solo l’infausto esito di una giornata che doveva essere di spensierata scoperta.

Indagini in corso sulla dinamica della caduta

Le indagini sono state affidate al Sagf, il nucleo della Guardia di Finanza specializzato in incidenti in montagna. Gli accertamenti cercheranno di chiarire la dinamica esatta della caduta, per capire se il ragazzo fosse disorientato, se avesse perso l’equilibrio o se altri fattori abbiano contribuito all’incidente.

Nel frattempo, Aosta è sotto shock per una tragedia che spezza una giovane vita e infrange un momento di vacanza. La famiglia del ragazzo, sconvolta, è ora assistita dalle autorità locali.