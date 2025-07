Veronica Ferraro: nasce il figlio, muore la cagnolina, “La vita dà, la vita toglie. Hai aspettato che arrivasse per andartene”

Dopo la nascita del piccolo Orlando, Veronica Ferraro piange la scomparsa della sua adorata cagnolina Amelietta, al suo fianco da una vita.

“Hai aspettato Orlandino, poi te ne sei andata”

Un amore lungo una vita, interrotto nel giorno più dolce. A una settimana dalla nascita del piccolo Orlando, il primo figlio di Veronica Ferraro e Davide Simonetta, la coppia ha detto addio alla loro amata cagnolina Amelietta, compagna fedele e silenziosa di tante battaglie quotidiane. È stata la stessa influencer a comunicarlo con un post toccante su Instagram: “La vita dà, la vita toglie, senza chiedere il permesso”, ha scritto a cuore aperto.

“Hai aspettato che Orlandino arrivasse, e poi hai deciso che potevi andare”, ha proseguito Ferraro, visibilmente provata. Amelietta era entrata nella sua vita anni fa, diventando una presenza costante, un rifugio affettuoso. “Mi hai insegnato che il cuore può legarsi a qualcuno anche se non dice mai una parola”, scrive ancora.

Nel carosello pubblicato online, una sequenza di immagini dolci e commoventi che ritraggono Amelietta tra coccole, passeggiate e sorrisi, sempre accanto alla sua padrona. L’ultimo pensiero è un augurio semplice, carico di amore: “Spero che il paradiso sia pieno di biscotti, quelli a forma di osso come piacciono a te”.

L’abbraccio del web e l’affetto delle amiche

Tantissimi i messaggi di solidarietà e vicinanza lasciati sotto al post. Tra i primi commenti, quelli di colleghe e amiche come Paola Turani, Ludovica Valli e Chiara Biasi. Non poteva mancare il sostegno delle sorelle Ferragni — Valentina, Francesca e Chiara — unite a Ferraro da un’amicizia di lunga data, che hanno scelto il silenzio simbolico di un cuore per dire: “Ci siamo”.

A pochi mesi dal ricordo commosso di Chiara Ferragni per Matilda, la sua iconica cagnolina scomparsa nel 2023, anche questa vicenda dimostra quanto profondo possa essere il legame tra umano e animale.

Dolore e rinascita: due volti dello stesso giorno

La vita, si sa, non avvisa. E in un solo giorno può stravolgere tutto. Veronica Ferraro oggi stringe forte il suo neonato, ma accetta la perdita di una creatura che ha rappresentato un pezzo del suo cuore. Un passaggio del testimone, come a voler dire: “Ora puoi andare, io non sarò sola”.