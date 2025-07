Scopa amara al centro anziani: 97enne preso a pugni per una giocata sbagliata, «La dentiera è volata via»

A Lesmo, in provincia di Monza, una partita a carte degenera in rissa. Un 78enne colpisce al volto un anziano di 97 anni: locale chiuso per 30 giorni.

Doveva essere un pomeriggio di relax tra carte e chiacchiere, ma si è trasformato in una rissa surreale. È successo in pieno centro, a due passi dalla chiesa, dove un’innocua partita a scopa ha preso una piega violenta. A farne le spese è stato un 97enne, colpito con un pugno al volto da un altro anziano, di 78 anni. L’episodio ha spinto la Questura a imporre 30 giorni di chiusura al centro ricreativo per anziani dove è avvenuto il fatto.

Dalla scopa alla rissa

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il clima all’interno del centro era teso da tempo. Vecchie ruggini, battute al vetriolo e una crescente irritazione reciproca tra alcuni degli anziani frequentatori avevano creato un ambiente esplosivo. La scintilla è scoccata durante una normale partita a scopa. L’anziano aggredito ha raccontato: «Un giorno l’ho mandato a quel paese per una giocata sbagliata a scopa, il giorno dopo abbiamo litigato ancora, io ho fatto per allontanarlo con una mano e ho preso un pugno in bocca».

Il colpo ha provocato un labbro spaccato e la caduta della dentiera, ma per fortuna il 97enne non ha riportato ferite gravi. La scena ha però lasciato tutti senza parole: un pugno, un volto sanguinante, urla e agitazione in quello che dovrebbe essere un luogo di tranquillità per la terza età.

Centro chiuso per 30 giorni

Dopo l’accaduto, è stato chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. La questura di Monza, in seguito a un sopralluogo e alla ricostruzione dei fatti, ha deciso di chiudere temporaneamente il locale per 30 giorni, per ragioni di ordine pubblico. Una misura drastica ma ritenuta necessaria per riportare la calma e prevenire ulteriori episodi simili.

La vicenda ha scatenato commenti ironici e preoccupati sui social, dove molti utenti hanno espresso incredulità davanti a quanto accaduto: una rissa tra nonni per un gioco di carte non è cosa di tutti i giorni. Ma dietro la cronaca grottesca, resta il tema del disagio e della solitudine che talvolta si nasconde anche tra chi dovrebbe vivere la vecchiaia con serenità.