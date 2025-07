Aereo con 49 passeggeri scompare dai radar: ricerche in corso, a bordo ci sono anche 5 bambini

Un An-24 con 49 persone a bordo è sparito dai radar vicino a Tynda, nell’Estremo Oriente russo. Operazioni di ricerca in una zona remota e impervia.

Le autorità russe hanno avviato un’operazione di ricerca di vasta portata dopo la scomparsa di un aereo passeggeri An-24 avvenuta nel pomeriggio di giovedì. Il velivolo, appartenente alla compagnia aerea Angara, ha perso ogni contatto con i controllori del traffico mentre si avvicinava all’aeroporto della cittadina di Tynda, situata nell’Estremo Oriente della Russia, vicino al confine con la Cina.

A bordo 49 persone, tra cui cinque bambini

Il governatore della regione dell’Amur, Vasily Orlov, ha comunicato che a bordo si trovavano 43 passeggeri, inclusi cinque bambini, oltre a sei membri dell’equipaggio. In un messaggio diffuso tramite Telegram, Orlov ha assicurato che “tutte le forze e i mezzi disponibili sono stati mobilitati per le operazioni di ricerca”, sottolineando l’urgenza e la difficoltà dell’intervento in una zona montuosa e poco abitata.

Nessun segnale di emergenza

Le autorità non hanno ancora diffuso informazioni dettagliate sulle condizioni meteorologiche al momento della scomparsa o sull’eventuale emissione di segnali di emergenza da parte del velivolo. Il modello An-24, progettato in epoca sovietica, è ancora impiegato su molte tratte regionali in Russia e negli ex Paesi dell’URSS, nonostante sia considerato obsoleto da molti esperti del settore.

Le ricerche sono attualmente in corso nell’area montuosa circostante Tynda, una regione remota che rende le operazioni particolarmente complicate a causa della morfologia del territorio e della scarsa copertura di rete.

Preoccupazione per le sorti dei passeggeri

Al momento, non vi sono conferme ufficiali sul destino del velivolo né sulle condizioni dei passeggeri. Le squadre di soccorso stanno utilizzando elicotteri e droni per ispezionare la vasta area boschiva, ma il maltempo e l’assenza di segnali radio o trasponder complicano ulteriormente le operazioni.

In attesa di ulteriori sviluppi, cresce l’angoscia tra i familiari dei passeggeri e dell’equipaggio, mentre sui social russi si moltiplicano i messaggi di speranza per una possibile localizzazione dell’aereo e per la salvezza delle persone a bordo.