La 17enne Aurora svanita nel nulla dal 21 luglio, la famiglia l’aspetta con il cuore in mano

Aurora Ruta, 17 anni, è scomparsa il 21 luglio dopo essere salita su un treno diretto a Torino. L’ultimo avvistamento risale alle 17:40 alla stazione di Porta Nuova.

Era un lunedì come tanti, il 21 luglio 2025, ma per la famiglia Ruta è diventato il giorno dell’incubo. Aurora Ruta, 17 anni, originaria di Portacomaro in provincia di Asti, è uscita di casa per raggiungere la sorella a Torino, ma non è mai arrivata. Da quel momento si sono perse le sue tracce.

L’ultimo avvistamento a Torino Porta Nuova

Aurora è salita sul treno delle 15:54 da Asti, binario 3, in direzione Torino Porta Nuova. Indossava una maglietta bianca, pantaloncini neri e ciabatte rosa. Non aveva con sé telefono né portafoglio, elementi che hanno subito insospettito e allarmato i familiari. Una conoscente l’ha vista salire a bordo del treno, confermando la sua presenza.

Alle 17:40, una telecamera di sorveglianza della stazione di Torino avrebbe ripreso una ragazza compatibile con Aurora, ma da quel momento il silenzio assoluto. Nessun messaggio, nessuna chiamata, nessun segnale. La giovane sembra svanita nel nulla.

Ricerche senza sosta e appello della famiglia

Il padre Sandro Ruta ha dato immediatamente l’allarme. Da allora, non ha più chiuso occhio. La famiglia, gli amici, i compagni di scuola e persino gli insegnanti si sono mobilitati per cercarla. Volantini, appelli sui social, segnalazioni: ogni canale è stato attivato.

Le forze dell’ordine, comprese polizia ferroviaria, carabinieri e polizia municipale, stanno lavorando ininterrottamente. Sono state attivate anche unità cinofile e droni, e le ricerche si stanno concentrando tra Torino e Asti. Al momento, tuttavia, non ci sono ulteriori sviluppi.

I familiari chiedono di non diffondere notizie false o non verificate: serve solo collaborazione, attenzione e speranza.

Un messaggio per Aurora

Il cuore dell’appello è rivolto direttamente a lei:

“Aurora, se stai leggendo queste parole… torna a casa. Non importa cosa sia successo, non importa dove ti trovi. C’è chi ti ama, chi ti aspetta, chi non smette un solo minuto di pensare a te.”

Basta anche un piccolo segnale, una parola, un messaggio per dare speranza a chi oggi vive nell’angoscia. Aurora ha solo 17 anni, ha tutta la vita davanti a sé e una famiglia pronta ad abbracciarla.