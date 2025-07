Noemi Dellabianca muore a 14 anni dopo un incidente. Durante il ricovero rubano l’auto al padre

La tragedia è avvenuta al Niguarda. Noemi era in scooter con un amico. Mentre era in coma, ignoti hanno rubato l’auto del padre nel parcheggio dell’ospedale

L’incidente lungo la via Emilia: Noemi sbalzata a terra

Noemi Dellabianca, 14 anni, originaria di Pietra De’ Giorgi (in provincia di Pavia), è morta il 23 luglio all’ospedale Niguarda di Milano, dove era stata ricoverata in condizioni gravissime a seguito di un incidente stradale. La giovane era in sella a uno scooter guidato da un amico di 16 anni quando, lungo la via Emilia a Fumo, frazione di Corvino San Quirico, il mezzo ha tamponato un’auto.

L’urto è stato violento. I due ragazzi sono stati sbalzati sull’asfalto. Il 16enne, alla guida del motorino, ha riportato solo lievi ferite ed è stato trasportato all’ospedale di Voghera. Noemi, invece, ha riportato traumi gravissimi: entrambi i femori fratturati e altre lesioni interne. È stata trasferita d’urgenza al Niguarda di Milano, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico.

L’operazione, il coma e il tragico epilogo

Durante l’operazione le condizioni di Noemi si sono aggravate improvvisamente. La ragazza è entrata in coma e, nonostante ogni tentativo dei medici, non si è più risvegliata. Il 23 luglio, dopo due giorni di ricovero nel reparto di terapia intensiva, è stato dichiarato il decesso.

Sulla dinamica dell’incidente sono in corso accertamenti da parte della polizia per chiarire le responsabilità e ricostruire con precisione quanto accaduto lungo la via Emilia.

Il furto dell’auto al padre nel parcheggio del Niguarda

A rendere ancora più amaro questo dramma è stato un furto avvenuto proprio durante il ricovero della ragazza. Il padre di Noemi, Davide Dellabianca, imprenditore e capogruppo di maggioranza nel consiglio comunale di Pietra De’ Giorgi, si trovava in ospedale accanto alla figlia quando qualcuno ha rubato la sua auto, parcheggiata nel piazzale del Niguarda.

Dellabianca ha denunciato pubblicamente il furto con un appello su Facebook: «Ciao amici, oggi mi hanno rubato questa auto nel parcheggio dell’ospedale Niguarda di Milano. Per favore fate girare, spero di ritrovarla. Grazie».