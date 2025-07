Rocio e Bova si separano e arriva Stefano De Martino a consolare l’attrice, aperitivi e serate con lei

Stefano De Martino si mostra vicino a Rocio Munoz Morales in un momento delicato: inviti e messaggi di sostegno dopo la fine della relazione con Raoul Bova.

Sostegno e vicinanza tra De Martino e Morales

Nell’estate 2025, i riflettori del gossip si concentrano su Rocio Munoz Morales e Stefano De Martino, due volti noti del mondo dello spettacolo italiano. L’attrice è reduce dalla fine della relazione con Raoul Bova, ormai ufficialmente conclusa, mentre il conduttore di “Affari Tuoi” continua a essere al centro dell’attenzione per la sua vita privata. Secondo indiscrezioni, tra i due ci sarebbe una forte intesa e, in questo periodo complicato per Morales, De Martino non avrebbe esitato a starle vicino.

A lanciare l’indiscrezione è stata la rubrica “I Buoni, I Belli, I Cattivi” firmata da Alberto Dandolo su Oggi. Il giornalista ha raccontato che De Martino starebbe manifestando grande affetto nei confronti dell’amica Rocio, inviandole messaggi affettuosi e proponendole occasioni di svago, come aperitivi fuori porta, per alleviare il peso di questo momento personale. «Lo showman starebbe molto vicino anche all’amica Rocio Munoz Morales: lei sta, infatti, attraversando un periodo complesso a causa della fine della relazione con Raoul Bova. De Martino farebbe sentire forte la sua presenza all’attrice con messaggi di sostegno e inviti ad aperitivi fuori porta. Per ora Rocío declina. Ma chissà…», si legge nella rubrica.

La loro amicizia, già nota da tempo nel mondo dello spettacolo, ha attirato l’attenzione anche ad aprile, quando il settimanale DiPiù aveva riportato la notizia di una cena tra i due, alla quale Bova non era presente. L’incontro aveva alimentato le speculazioni su una possibile relazione in fase nascente, ma al momento si tratta solo di supposizioni, mentre ciò che appare evidente è il legame affettivo che li unisce.

La fine della storia tra Rocio e Raoul

La separazione tra Rocio Munoz Morales e Raoul Bova, inizialmente oggetto di indiscrezioni, è ora confermata in modo ufficiale. A chiarire la situazione è stato l’avvocato dell’attore, David Leggi, con una dichiarazione pubblica: «Raoul e Rocio sono separati di fatto da molto tempo e si alternano nella cura delle due figlie». Il legale ha inoltre aggiunto: «Aspettiamo indicazioni da parte della signora Morales per formalizzare in tribunale una situazione ormai nota e incontestabile».

Dopo anni di relazione, la coppia ha dunque intrapreso strade diverse, continuando però a condividere le responsabilità genitoriali. In questo contesto di cambiamento, l’amicizia e la vicinanza di figure fidate come De Martino sembrano offrire un punto di riferimento per l’attrice, che sta affrontando una fase di transizione nella sua vita privata. Se da parte di Rocio non sono arrivate conferme su nuove frequentazioni, resta da vedere come evolveranno i rapporti nelle prossime settimane.