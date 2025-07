Lorella Cuccarini, a distanza di anni lancia una stoccata a Matano: “Io non dimentico”

Lorella Cuccarini ripercorre momenti delicati della sua carriera e riflette sulla pausa televisiva degli anni 2000 e sull’esperienza con Alberto Matano.

Il racconto dello stop in Rai

A pochi giorni dal suo sessantesimo compleanno, Lorella Cuccarini si confida in una lunga intervista al settimanale Gente, in edicola con una nuova copertina dedicata proprio all’artista. Showgirl poliedrica e volto noto della televisione italiana, la Cuccarini ha parlato della sua carriera, della vita familiare e di alcuni passaggi critici vissuti nel mondo dello spettacolo.

Tra i ricordi condivisi, Cuccarini ha rivelato il disagio provato all’inizio degli anni Duemila, quando la sua carriera televisiva subì una brusca frenata. Dopo la conduzione del programma Scommettiamo Che insieme a Marco Columbro, l’artista racconta di essere stata esclusa dai palinsesti pur avendo un contratto esclusivo con la Rai: “Nei primi anni 2000 ho avuto uno stop televisivo che non è dipeso da me. Avevo un contratto esclusivo con la Rai e dopo la conduzione di Scommettiamo Che, con Marco Columbro, mi hanno messa in panchina e sono stata ferma. Il problema è che io avevo firmato per tre anni e non potevo apparire in altre reti”.

Una situazione difficile da accettare per chi è sempre stata abituata a lavorare attivamente nel mondo dello spettacolo. “Così me ne sono stata a casa, pagata senza fare nulla. Quello per me è stato un grande affronto. Da sempre stato abituata a lavorare e di conseguenza a guadagnare. Lì ho pensato che la mia parabola ascendente fosse finita”, ha spiegato.

La parentesi con Matano e la rinascita ad Amici

Nel corso dell’intervista, Lorella Cuccarini ha anche affrontato il tema della collaborazione con Alberto Matano nel programma La Vita in Diretta, un’esperienza che ha segnato profondamente il suo percorso televisivo. “Diciamo che è stata un’esperienza forte, ma con un epilogo amaro, ecco, da lì ho imparato a farmi portare dal vento e non è facile per una come me che ama tenere tutto sotto controllo”, ha affermato.

Oggi la conduttrice è parte integrante del programma Amici, condotto da Maria De Filippi, e racconta con entusiasmo la gioia di farne parte. “Poi sono arrivate tante cose, ad esempio se penso ad Amici, alle emozioni che mi sta regalando, penso che la vita inaspettatamente mi abbia saputo sorprendere”, ha dichiarato, sottolineando il valore delle opportunità impreviste e dell’ambiente professionale in cui si trova attualmente.

Con uno sguardo positivo al presente e alla carriera ritrovata, Lorella Cuccarini conferma il suo ruolo di protagonista nel panorama televisivo italiano, pronta a celebrare un traguardo importante accanto alla famiglia: “Stare con mio marito, gli affetti più cari, vedere i nostri quattro figli è già di per sé una festa”.