Bari, paura in mare a San Cataldo: uomo rischia di annegare, salvato dai bagnanti

Un uomo di circa 50 anni ha rischiato di annegare a San Cataldo. Provvidenziale l’intervento dei presenti, che hanno allertato i soccorsi. Ora è fuori pericolo.

L’intervento provvidenziale dei bagnanti

Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi, a San Cataldo, sul litorale di Bari, dove un uomo sulla cinquantina ha rischiato di annegare mentre si trovava in acqua. Secondo le prime informazioni, l’uomo avrebbe avuto un malore o si sarebbe trovato in difficoltà nello specchio d’acqua antistante il tratto di spiaggia libera della zona.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni bagnanti, che hanno notato il cinquantenne in evidente difficoltà e si sono immediatamente tuffati per soccorrerlo. L’intervento è stato tempestivo: l’uomo è stato trascinato a riva e adagiato sulla sabbia, mentre altri presenti hanno allertato il 118.

L’arrivo dei soccorsi e le condizioni dell’uomo

Sul posto è giunta un’ambulanza che ha prestato le prime cure all’uomo direttamente in spiaggia. Dopo aver verificato le sue condizioni, il personale sanitario ha deciso di trasferirlo in ospedale per ulteriori accertamenti.

Fortunatamente, secondo quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita. Grazie al pronto intervento dei bagnanti e alla rapidità dei soccorsi, la vicenda si è conclusa senza conseguenze gravi.