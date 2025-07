Brucia il Salento: Punta Prosciutto avvolta dalle fiamme, paura tra i residenti e turisti

Incendio a Punta Prosciutto: la macchia mediterranea in cenere, una dependance colpita. Vigili del fuoco al lavoro per ore, nessun ferito. Indagini in corso.

L’incendio divampa tra vento e caldo: colpita anche una struttura privata

Ancora una giornata di fuoco nel Salento. Un violento incendio si è sviluppato nelle ultime ore a Punta Prosciutto, nel cuore della costa leccese, devastando almeno due ettari di macchia mediterranea. Le fiamme, sospinte dal vento e favorite dalle temperature elevate, si sono estese rapidamente fino a raggiungere anche una dependance annessa a un’abitazione privata della zona.

Fortunatamente, al momento dell’incendio l’edificio era vuoto e non si sono registrati feriti. Tuttavia, il rogo ha provocato danni ingenti alla vegetazione locale e ha richiesto l’immediato intervento delle squadre dei vigili del fuoco, coadiuvate dai carabinieri, per evitare il peggio.

Paura tra i residenti e l’allarme per nuovi focolai

Il fumo denso e le fiamme visibili a distanza hanno generato momenti di apprensione tra residenti e turisti presenti nella rinomata località balneare, molto frequentata in queste settimane estive. Le operazioni di spegnimento sono proseguite per diverse ore e hanno permesso di circoscrivere l’incendio prima che potesse raggiungere altre abitazioni o strutture turistiche.

Le cause del rogo sono ancora da chiarire, ma l’area resta sotto osservazione da parte delle autorità per scongiurare l’eventuale riattivazione di focolai. Quello di Punta Prosciutto è solo l’ultimo episodio in un’estate difficile per il territorio salentino, sempre più colpito da incendi che mettono a dura prova l’ambiente e la sicurezza pubblica.