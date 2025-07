Aurora è stata ritrovata: la 17enne scomparsa il 21 luglio sta bene, presto tornerà a casa

Aurora R., 17 anni, era scomparsa da lunedì 21 luglio: è stata ritrovata in buone condizioni e presto tornerà tra le braccia della sua famiglia.

Il ritrovamento dopo giorni di ansia

Si è conclusa nel migliore dei modi la vicenda di Aurora R., la ragazza di 17 anni originaria di Portacomaro (provincia di Asti) scomparsa lo scorso lunedì 21 luglio. Dopo giorni di apprensione, la giovane è stata rintracciata e fortunatamente è in buona salute. A breve potrà riabbracciare la sua famiglia, che in queste ore ha ricevuto la notizia tanto attesa.

Il caso aveva destato molta preoccupazione, sia per l’età della ragazza, sia per le circostanze della scomparsa. Aurora si era allontanata proprio in coincidenza con l’anniversario della morte della madre, avvenuta quattro anni fa: una ricorrenza particolarmente dolorosa, che potrebbe aver contribuito a uno stato emotivo di fragilità.

L’ultimo avvistamento alla stazione di Torino

Secondo quanto ricostruito, Aurora avrebbe dovuto incontrare la sorella a Torino, ma all’appuntamento non si è mai presentata. Le immagini di videosorveglianza della stazione di Torino Porta Nuova l’hanno ripresa intorno alle 17:40 del giorno stesso. La ragazza era senza borsa, cellulare o zaino, e indossava una canotta bianca, pantaloncini neri e sneakers bianche e nere, smentendo le prime segnalazioni che parlavano di ciabatte rosa.

L’allontanamento appariva quindi anomalo, tanto da far sorgere il dubbio che potesse trattarsi non solo di una fuga volontaria, ma di un possibile episodio più grave. A farlo intuire era stato anche Fabrizio Pace, presidente dell’Associazione Penelope Piemonte, che aveva dichiarato: “Anche se la denuncia è stata presentata per allontanamento volontario, il fatto che non abbia portato con sé nemmeno un cambio fa pensare a una scomparsa vera e propria.”

Gli appelli e la preoccupazione per la sua sicurezza

Nel corso dei giorni successivi, le ricerche si sono intensificate e sono stati lanciati diversi appelli da parte della famiglia, delle forze dell’ordine e dell’Associazione Penelope. Proprio Pace aveva aggiunto: “Considerato che è una minorenne, sono molto preoccupato. E se qualcuno la sta trattenendo, ricordo che esiste il reato di sequestro di minore. Deve farla tornare a casa.”

Le sue parole erano state accompagnate da un ulteriore invito: “Qualcuno potrebbe trovarsi con questa ragazza anche senza sapere nulla. È importante che venga assicurata alla sua famiglia, contattando immediatamente le autorità.”

Aurora potrà riabbracciare i suoi cari

Ora che la giovane è stata ritrovata, il peggio sembra essere passato. La famiglia potrà finalmente riaccoglierla dopo giorni di angoscia. Nessuna informazione è stata ancora diffusa sulle modalità del ritrovamento, ma ciò che conta è che Aurora sta bene e sarà presto al sicuro tra i suoi affetti.