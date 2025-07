Dramma prima del concerto: cameriere muore al ristorante soffocato da una mozzarella, aveva 50 anni

Adriano Poponessi, cameriere di 50 anni, è deceduto per arresto cardiaco dopo aver ingerito un boccone durante il servizio presso lo stabilimento Carbonelli.

Dramma a Sabaudia prima del “Sunset Jazz Festival”: muore un cameriere

Una tragedia improvvisa ha sconvolto il pomeriggio di ieri a Sabaudia, dove un uomo di appena 50 anni, Adriano Poponessi, è morto soffocato da un boccone di mozzarella mentre si trovava al lavoro come cameriere presso il ristorante dello stabilimento Carbonelli, sul lungomare.

Il dramma è avvenuto a poche ore dall’inizio del “Sabaudia Sunset Jazz Festival 2025”, proprio mentre lo staff si stava preparando per l’evento. Poponessi, secondo una prima ricostruzione, avrebbe ingerito un pezzo di mozzarella durante una pausa. Subito dopo ha accusato difficoltà respiratorie e ha perso conoscenza.

Inutili i soccorsi, muore durante il trasporto in ospedale

I presenti si sono immediatamente resi conto della gravità della situazione e hanno allertato il 118, tentando nel frattempo di prestare i primi soccorsi. Sul posto è arrivata un’eliambulanza, che ha trasportato d’urgenza l’uomo all’ospedale Goretti di Latina, ma purtroppo Poponessi è morto durante il trasporto, stroncato da un arresto cardiaco.

Il ristorante e tutto lo stabilimento sono stati immediatamente chiusi, in segno di rispetto per la tragedia. L’atmosfera di festa che precedeva il concerto si è trasformata in silenzio e dolore.

Annullato il concerto in programma: il dolore degli organizzatori

La serata musicale prevista per ieri, con l’esibizione della Lucy Soul Band, è stata annullata in segno di lutto. Gli organizzatori del festival, visibilmente colpiti, hanno espresso cordoglio alla famiglia della vittima e deciso di sospendere ogni attività per la serata.

L’intera comunità di Sabaudia si è stretta attorno ai familiari di Adriano Poponessi, molto conosciuto nella zona per il suo lavoro e la sua gentilezza. Una morte assurda, quanto repentina, che ha sconvolto colleghi e clienti abituali dello stabilimento.