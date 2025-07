Lutto tremendo per Mathias Verreth: morto il figlio di un anno del calciatore, il Bari annulla il ritiro

Il club biancorosso ha sospeso tutte le attività e farà immediato ritorno da Roccaraso: dolore e cordoglio per la tragedia che ha colpito il centrocampista.

La tragedia nel ritiro a Roccaraso: muore il figlio di Verreth

Una notizia drammatica ha sconvolto il pomeriggio di domenica 27 luglio e ha colpito al cuore l’intera famiglia del Calcio Bari. Il figlio secondogenito di Mathias Verreth, centrocampista belga arrivato nelle scorse settimane dal Brescia, è venuto a mancare prematuramente. La comunicazione ufficiale è arrivata direttamente dal club biancorosso con una nota che ha lasciato tutti sgomenti.

Il Bari ha immediatamente deciso di annullare il ritiro di Roccaraso, in corso da alcuni giorni, e di sospendere ogni attività, compresa l’amichevole con la Cavese prevista per il 29 luglio. La squadra farà rientro in giornata nel capoluogo pugliese.

Il comunicato del club: “Siamo sconvolti”

Le parole diffuse dalla società sono cariche di dolore:

“Non abbiamo parole nel comunicare una notizia che poco fa ha sconvolto profondamente ognuno di noi”, si legge nella nota.

Il presidente Luigi De Laurentiis, lo staff tecnico, la squadra, la dirigenza e tutti i collaboratori si sono stretti attorno al giocatore, esprimendo vicinanza e cordoglio a Verreth, a sua moglie, alla loro primogenita e a tutti i familiari, colpiti da una perdita inimmaginabile.

Il comunicato prosegue con un appello ai tifosi:

“Chiediamo a tutti i tifosi e tutte le tifose di stringersi idealmente ed emotivamente a Matthias”, in segno di rispetto per un dolore così profondo e intimo.

Il club ha infine reso noto che la squadra lascerà Roccaraso già nelle prossime ore per fare rientro a Bari, interrompendo il programma sportivo in segno di lutto e partecipazione.

Un momento di profondo dolore per tutta la città

La tragedia ha colpito profondamente anche i tifosi e l’intera città di Bari, che si è immediatamente mobilitata sui social per manifestare solidarietà e vicinanza al calciatore belga e alla sua famiglia. In un momento in cui il calcio passa in secondo piano, il pensiero è tutto rivolto alla giovane famiglia spezzata da un dolore che non ha parole.