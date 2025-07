Addio a Claudia Adamo, meteorologa Rai: aveva 51 anni, il ricordo di Alberto Matano commuove

È morta a 51 anni la meteorologa Rai Claudia Adamo, volto di UnoMattina e La Vita in Diretta. L’annuncio è stato dato dal direttore generale Roberto Sergio.

Il direttore generale Rai ricorda Adamo

È stata Roberto Sergio, direttore generale della Rai, ad annunciare la scomparsa di Claudia Adamo, professionista che dal 2018 ricopriva il ruolo di responsabile di Rai Meteo nella direzione Pubblica Utilità. In un messaggio ha espresso il cordoglio dell’azienda: “Con dolore ricordo a tutti coloro che l’hanno conosciuta ed amata. Claudia Adamo, dal 2018 responsabile di Rai Meteo nella direzione Rai Pubblica Utilità. Una collega, straordinaria professionista, amata per la sua disponibilità e gentilezza. Che la terra sia lieve”.

La meteorologa aveva 51 anni ed era molto conosciuta per la sua attività divulgativa all’interno di diverse trasmissioni televisive. Il pubblico aveva imparato a conoscerla e apprezzarla anche grazie alla sua partecipazione a programmi come UnoMattina e La Vita in Diretta, dove interveniva spesso in qualità di esperta.

Il saluto di Alberto Matano sui social

Tra i primi a esprimere pubblicamente il proprio cordoglio c’è stato anche Alberto Matano, conduttore e giornalista della Rai, che ha voluto ricordarla con un post su Instagram. Nella foto condivisa, i due sorridono insieme nello studio de La Vita in Diretta. Matano ha scritto: “Ciao Claudia, ragazza speciale, compagna di tante dirette e tante risate. Con il tuo sorriso, e i tuoi occhi pieni di luce, illuminavi il meteo anche quando il cielo era pieno di nubi. Un grande abbraccio ai suoi cari. Per la famiglia di Vita in diretta è un giorno assai triste”.

Il percorso professionale di Claudia Adamo

La carriera di Claudia Adamo ha preso il via dopo la laurea in Fisica dell’atmosfera conseguita all’Università di Tor Vergata, cui è seguito un dottorato di ricerca all’Università di Ferrara. Prima di entrare in Rai, ha lavorato per circa dieci anni nella redazione meteo di SkyTg24, occupandosi in particolare di eventi meteorologici estremi, emergenze ambientali e fenomeni climatici eccezionali.

Durante la sua attività, ha collaborato anche con Legambiente, fornendo il proprio contributo scientifico al monitoraggio dei cambiamenti climatici nel territorio italiano. La sua competenza e il suo entusiasmo l’hanno portata spesso ad apparire in tv, come ospite o esperta in trasmissioni televisive di approfondimento.

Sui suoi profili social, Claudia Adamo condivideva spesso momenti della sua attività quotidiana, mantenendo un legame costante con il pubblico che la seguiva. La sua morte ha suscitato numerosi messaggi di affetto da parte di colleghi e spettatori.