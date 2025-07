Rocio Morales, il web la sostiene e ridicolizza Bova: “Sei top, ti mancano solo gli occhi spaccanti”

L’attrice spagnola trascorre le vacanze in Puglia con le figlie, mentre sul web si rincorrono voci su una presunta relazione di Raoul Bova con una modella.

Rocio Morales appare serena in vacanza in Puglia

Mentre il nome di Raoul Bova è al centro dell’attenzione per presunti messaggi vocali rivolti alla modella Martina Ceretti, è la ex compagna Rocio Morales a mostrarsi pubblicamente sui social, condividendo momenti di vita quotidiana insieme alle figlie Luna e Alma. L’attrice si trova in Puglia, anche se la località esatta non è stata resa nota, e sembra aver scelto di allontanarsi dal clamore mediatico per trascorrere giornate di relax con una cerchia ristretta di amici.

Nei giorni precedenti alla diffusione dello scandalo, Morales aveva pubblicato una serie di immagini in cui si mostra abbracciata alle figlie, intenta a godersi spettacoli di strada e a ballare durante le serate estive. Accanto agli scatti, una frase che oggi suona quasi premonitrice: “Puglia. Sei una carezza al cuore”. Un messaggio semplice che sembra voler sottolineare la ricerca di tranquillità in un periodo delicato.

Commenti di solidarietà sotto il post dell’attrice

Sotto la gallery pubblicata da Rocio Morales si sono moltiplicati i commenti di sostegno da parte dei follower. Tra questi anche quello della giornalista Francesca Barra, che ha scritto: “Sei stupenda”. Altri utenti hanno espresso vicinanza all’attrice con messaggi come: “Come si fa a lasciare una donna così” e “Sei una donna stupenda, peccato per chi ti ha perso”.

C’è stato anche spazio per l’ironia, con riferimenti espliciti ai messaggi audio attribuiti a Raoul Bova, nei quali l’attore avrebbe rivolto frasi lusinghiere a Martina Ceretti. “Il problema tuo è che non hai gli occhi spaccanti. Per il resto top”, ha scritto un utente, facendo riferimento a una delle presunte frasi di Bova rivolte alla modella. E ancora: “Accendi una candela alla Madonna che ti sei tolta un c***** di torno**” e “Siamo tutte con Rocio”.

Intanto, Raoul Bova ha scelto di non commentare direttamente la vicenda, affidandosi esclusivamente al proprio legale per eventuali comunicazioni ufficiali. L’attore non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche sui contenuti audio che lo vedrebbero protagonista, né ha replicato alle voci che lo riguardano.