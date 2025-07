Temporali e grandine in arrivo: allerta meteo gialla in 12 regioni italiane

Diramata un’allerta meteo gialla per temporali, rischio idraulico e idrogeologico su 12 regioni italiane. Attesi forti rovesci, vento e grandinate diffuse.

Avviso della Protezione civile: rischio idraulico e temporali intensi

Nella giornata di oggi, lunedì 28 luglio, una perturbazione atlantica proveniente dal Centro Europa sta causando un peggioramento delle condizioni meteo sull’Italia, spingendo la Protezione civile a emettere un’allerta meteo gialla per fenomeni intensi in diverse zone del Paese. Le aree coinvolte coprono 12 regioni, con segnalazioni che riguardano il rischio idraulico, temporali violenti e possibili criticità idrogeologiche.

In Emilia-Romagna e Marche è stata attivata l’allerta per rischio idraulico, mentre l’avviso per temporali riguarda ampie porzioni di Abruzzo, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto. In queste regioni si prevedono precipitazioni intense, frequente attività elettrica, raffiche di vento e locali grandinate.

Per quanto riguarda le aree soggette a rischio idrogeologico, le segnalazioni interessano Abruzzo, Emilia-Romagna, Molise, Puglia, Toscana e Veneto, dove la combinazione tra piogge persistenti e terreno saturo potrebbe dar luogo a frane o smottamenti locali.

Le zone nel dettaglio coinvolte dall’allerta

Secondo quanto indicato nel bollettino ufficiale della Protezione civile, in Emilia-Romagna le criticità riguardano aree costiere come la costa ferrarese e romagnola, oltre a pianure e colline bolognesi, modenesi, parmensi e piacentine. In Marche, le zone segnalate comprendono i settori Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4, Marc-5 e Marc-6.

In Campania, l’allerta copre l’area vesuviana, il Sannio, l’Alto Volturno e la Piana Campana. Nel Lazio, l’avviso interessa i bacini di Roma, l’Appennino di Rieti e le zone costiere. In Puglia, l’allerta riguarda territori come il Tavoliere, il Subappennino Dauno, il Gargano e la Puglia centrale adriatica. In Veneto, le zone coinvolte includono le aree pedemontane e i bacini scolanti verso la laguna.

Previsioni: rovesci sparsi e schiarite al Sud

L’instabilità sarà più marcata al Centro-Nord, soprattutto sui versanti adriatici di Emilia-Romagna e Marche, mentre tra Toscana, Umbria e Lazio si prevedono temporali localizzati, in particolare nelle aree interne. Anche Campania, Abruzzo e Molise saranno interessate da fenomeni simili. Sul resto del Meridione, in particolare su Sicilia e Calabria, le condizioni rimarranno in prevalenza stabili, con temperature elevate e cielo sereno o poco nuvoloso.

La Protezione civile invita i cittadini a consultare gli aggiornamenti regionali e a prestare attenzione nelle prossime ore, in particolare nelle zone a rischio esondazione o frane.