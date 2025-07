Carlotta Mantovan distrutta dal dolore per la morte di Claudia Adamo: “Sorella mia, ho perso anche te”

Dopo la scomparsa della meteorologa Rai Claudia Adamo, Carlotta Mantovan ha condiviso un messaggio di grande commozione rivolto all’amica scomparsa prematuramente.

Il messaggio di Carlotta Mantovan sui social

La notizia della morte di Claudia Adamo, meteorologa e volto della Rai, ha suscitato profonda emozione tra colleghi e amici. Tra i messaggi più intensi, quello pubblicato da Carlotta Mantovan, che su Instagram ha voluto rendere omaggio alla donna con cui ha condiviso un lungo tratto di vita. Il post è accompagnato da una foto in cui le due sorridono mentre si guardano negli occhi.

“Questa era la tua foto preferita di noi due”, ha scritto Mantovan. “Annichilita dal dolore mi trovo senza parole. 20 anni insieme tra gioie e dolori immensi, a condividere tutto. Nessuno mi conosce meglio di te. E oggi perdo anche te, sorella mia, perdo un’altra parte del mio cuore e della mia vita.” Il messaggio si chiude con un pensiero affettuoso: “Negli occhi e nel cuore ho i tuoi occhi e il tuo sorriso e tutta la nostra vita insieme. Con tutto il mio amore, per sempre…”

Nel post, l’ex giornalista fa riferimento anche alla perdita del marito Fabrizio Frizzi, avvenuta nel 2018. Con le parole “e oggi perdo anche te”, Mantovan sottolinea quanto profondo sia per lei il nuovo dolore, legato a una figura che definiva non solo un’amica, ma una sorella.

Una carriera tra passione e divulgazione scientifica

Claudia Adamo, romana, aveva 51 anni. Era figlia di Luciano Adamo, ufficiale dell’Aeronautica e meteorologo. Laureata in Fisica dell’atmosfera all’Università di Tor Vergata, aveva proseguito gli studi con un dottorato all’Università di Ferrara. Nei primi anni della sua carriera aveva collaborato con diversi enti di ricerca, tra cui l’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima del CNR e la NASA, approfondendo temi legati ai cambiamenti climatici e ai fenomeni meteorologici estremi.

Per oltre dieci anni ha lavorato nella redazione meteo di SkyTg24, prima di approdare in Rai, dove dal 2018 era responsabile di Rai Meteo, all’interno della direzione Pubblica Utilità. Oltre alla gestione dei contenuti meteo, era spesso ospite in trasmissioni e telegiornali come esperta.

Il decesso di Claudia Adamo, annunciato nella notte da Roberto Sergio, direttore generale Rai, ha lasciato un vuoto profondo nel mondo della televisione e della divulgazione scientifica. Numerosi colleghi e volti noti hanno condiviso messaggi in suo ricordo.