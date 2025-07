Bonus bollette 2025, al via le domande: fino a 300 euro, ecco dove è già possibile richiederlo

Dal 28 luglio le famiglie residenti a Lecce potranno richiedere un rimborso straordinario sulle spese per luce e gas sostenute nel corso del 2024.

Contributo straordinario per coprire parte delle utenze domestiche

Il Comune di Lecce ha attivato un bando straordinario per l’erogazione di un contributo economico destinato alle famiglie residenti che, nel corso del 2024, hanno sostenuto spese per luce e gas. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle misure locali per il contrasto alla povertà energetica, in risposta all’aumento dei costi dei servizi energetici.

Il bonus consiste in un rimborso massimo di 300 euro, suddiviso in 150 euro per le bollette della luce e 150 euro per quelle del gas. Il contributo sarà corrisposto in un’unica soluzione, direttamente sul conto corrente indicato dal beneficiario. Per accedere al bando è necessario che le bollette siano già state saldate e che si riferiscano all’abitazione di residenza.

Destinatari e criteri di accesso

La possibilità di presentare domanda è riservata ai nuclei familiari in condizioni di vulnerabilità economica, ai nuclei con almeno quattro figli a carico e alle famiglie in cui siano presenti una o più persone con disabilità. Il richiedente deve essere intestatario delle utenze (o convivente dell’intestatario) e deve aver usufruito dei bonus sociali nazionali previsti per l’energia.

Le domande saranno valutate sulla base di una graduatoria a punteggio, suddivisa in tre criteri principali:

ISEE del nucleo familiare: fino a € 4.765: 30 punti

fino a € 9.530: 15 punti

fino a € 20.000 (solo per famiglie numerose): 10 punti Composizione del nucleo familiare: nucleo monogenitoriale: 15 punti

coppia con figli: 10 punti

+3 punti per ogni minorenne

+1 punto per ogni maggiorenne

+3 punti per ogni persona con disabilità Situazione lavorativa del richiedente: disoccupato senza sostegni: 15 punti

inoccupato: 15 punti

pensionato: 15 punti

Modalità di presentazione delle domande

Le richieste potranno essere inviate esclusivamente via PEC dal 28 luglio al 30 settembre 2025 all’indirizzo: protocollo@pec.comune.lecce.it . Nell’oggetto della PEC deve essere indicato: “RICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM PER CONTRASTO ALLA POVERTÀ ENERGETICA – SPESE SOSTENUTE ANNO 2024”. È obbligatorio allegare il modulo ufficiale (scaricabile dal sito del Comune di Lecce), l’attestazione ISEE, le bollette già pagate e una copia del documento di identità del richiedente.

Ulteriori misure a livello nazionale

Oltre alle iniziative locali come quella promossa dal Comune di Lecce, è attivo in tutta Italia un bonus straordinario nazionale introdotto con il Decreto Bollette 2025. Il beneficio è assegnato in modo automatico a chi ha un ISEE inferiore a 25.000 euro, senza necessità di presentare domanda, e viene erogato direttamente in bolletta. Per chi rientra nella soglia ISEE di 9.530 euro (o 20.000 euro per famiglie numerose), il contributo si aggiunge al bonus sociale ordinario, con un rimborso complessivo che può arrivare a 500 euro.