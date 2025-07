Incidente sulla SS16, muore Sara Turzo 33enne incinta, conducente in preda a allucinazioni ricoverato in psichiatria

Il 59enne alla guida del Mercedes van ha travolto un’auto provocando la morte di una donna incinta. Era in stato confusionale e con gravi allucinazioni.

Scontro nella notte, muore una 33enne incinta

È stato ricoverato nel reparto di Psichiatria dell’ospedale il conducente del van Mercedes coinvolto nell’incidente mortale avvenuto nella notte tra sabato 26 e domenica 27 luglio sulla Strada Statale 16, in prossimità dello svincolo per Mola di Bari. L’uomo, 59 anni, è stato trovato in evidente stato confusionale e in preda a gravi allucinazioni, motivo per cui i sanitari, dopo i primi accertamenti, hanno disposto il suo ricovero per monitorarne le condizioni psichiche.

Nell’impatto è deceduta Sara Turzo, 33 anni, originaria di Lanciano e residente a Ortona, in provincia di Chieti. La donna, incinta al sesto mese, si trovava alla guida di una Fiat Punto, a bordo della quale viaggiavano anche due colleghi: un uomo di 30 anni e una donna di 29. I tre stavano rientrando da un ricevimento di nozze.

Il van Mercedes, risultato intestato a una società con sede a Terlizzi e impiegato per un servizio Uber, stava trasportando tre passeggeri di nazionalità ucraina, residenti in Canada. Si tratta di una coppia intorno ai 40 anni e del figlio di 9 anni. Erano stati da poco prelevati all’aeroporto di Bari e diretti in un hotel di Monopoli.

Feriti gravi anche i passeggeri: indagini in corso

L’incidente si è verificato sulla carreggiata sud della SS16, intorno alle ore 3 del mattino. La violenza dell’urto ha causato gravi lesioni ai passeggeri di entrambi i veicoli. La coppia ucraina è stata trasportata in codice rosso al Policlinico di Bari, mentre il bambino è stato affidato alle cure dell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII.

Sia la Fiat Punto che il van Mercedes sono stati posti sotto sequestro, mentre la Procura di Bari ha aperto un’inchiesta per accertare la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. Gli inquirenti stanno ricostruendo le ultime ore del conducente del van, anche alla luce del suo stato psicofisico al momento dell’impatto. La posizione dell’uomo è al vaglio degli investigatori.