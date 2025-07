16enne perde la vita durante il nubifragio, cade dallo scooter e viene travolta da un’auto

Una turista tedesca di 16 anni è morta dopo essere caduta con lo scooter sotto la pioggia battente e travolta da un’auto in marcia.

Incidente mortale lungo la strada per Acquaviva Picena

Un drammatico incidente si è verificato a San Benedetto del Tronto durante il violento nubifragio che ha colpito la zona. Una ragazza tedesca di 16 anni, in vacanza nelle Marche, ha perso la vita dopo essere caduta con lo scooter su cui viaggiava e venendo subito dopo travolta da un’automobile in transito.

Secondo una prima ricostruzione, la giovane stava percorrendo la strada che collega San Benedetto del Tronto ad Acquaviva Picena, probabilmente per rientrare nella struttura turistica dove alloggiava. La forte pioggia avrebbe reso l’asfalto particolarmente scivoloso, causando la perdita di controllo del mezzo. Subito dopo la caduta, una vettura che procedeva nella stessa direzione non è riuscita a evitare l’impatto.

I soccorsi sono stati immediati: sul posto sono intervenuti il 118, la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco. Nonostante i tentativi di rianimazione, per la ragazza non c’è stato nulla da fare. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi e mettere in sicurezza l’area.

Indagini per ricostruire la dinamica dell’impatto

Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Gli agenti della Polizia Locale hanno effettuato i rilievi sul luogo dell’impatto e stanno ascoltando i testimoni presenti al momento della tragedia. L’automobilista, visibilmente sotto shock, si è fermato immediatamente per prestare soccorso e sarà sentito dagli inquirenti.

Secondo le prime ipotesi, la pioggia intensa e la scarsa visibilità avrebbero giocato un ruolo determinante nella perdita di controllo del veicolo. Non risultano, al momento, altri mezzi coinvolti oltre alla vettura che ha investito la ragazza dopo la caduta. La Procura valuterà se disporre ulteriori accertamenti tecnici per stabilire le eventuali responsabilità.

San Benedetto del Tronto sotto choc

La notizia ha scosso profondamente residenti e turisti della località balneare. La giovane vittima si trovava in vacanza con la famiglia, che è stata subito informata dell’accaduto. La salma sarà ora messa a disposizione delle autorità per le procedure di rito.

Questo tragico episodio si inserisce in un contesto di forte allerta meteo, con temporali e precipitazioni intense che hanno interessato l’intera costa adriatica. Per questo è fondamentale in queste ore non abbassare la guardi e avere massima prudenza alla guida, soprattutto in condizioni di scarsa visibilità e su strade rese pericolose dalla pioggia.