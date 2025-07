Rientra a casa, accoltella l’amico che stava guardando la tv e si mette a dormire come nulla fosse

Un uomo è stato ferito gravemente al collo dal coinquilino mentre guardava la televisione. Dopo l’aggressione, l’autore si sarebbe messo a dormire serenamente.

Aggressione improvvisa in un appartamento di Castiglione delle Stiviere

Momenti di terrore a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, dove un uomo è stato aggredito e accoltellato dal proprio coinquilino all’interno dell’appartamento che condividono. L’episodio si è verificato nella serata di ieri, quando la vittima, un uomo di circa quarant’anni, stava guardando la televisione nel soggiorno dell’abitazione. Senza alcun preavviso, l’altro inquilino si è avvicinato e lo ha colpito con un coltello al collo, provocandogli una grave ferita.

Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressore, dopo aver ferito il coinquilino, si sarebbe comportato come se nulla fosse accaduto, andando a dormire nella sua stanza. L’allarme è scattato quando la vittima, in un lago di sangue, è riuscita a chiedere aiuto. I vicini, sentendo dei rumori insoliti e notando movimenti sospetti, hanno allertato immediatamente i soccorsi.

Soccorso immediato e condizioni della vittima

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della locale stazione. L’uomo ferito è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico per la ferita riportata al collo. Le sue condizioni sono state giudicate serie ma stabili, e i medici ritengono che non sia in pericolo di vita.

L’aggressore è stato trovato nell’appartamento dai militari, apparentemente calmo, e portato in caserma per essere interrogato. Al momento non sono ancora chiari i motivi del gesto improvviso, e gli investigatori stanno valutando se possano esserci state tensioni pregresse tra i due coinquilini o se l’uomo abbia agito in preda a un raptus.

Indagini in corso per chiarire la dinamica

I carabinieri di Castiglione delle Stiviere, coordinati dalla procura di Mantova, stanno conducendo le indagini per ricostruire la sequenza esatta dei fatti. Sono stati sequestrati il coltello usato per l’aggressione e alcuni oggetti presenti in casa, utili per l’analisi delle tracce ematiche e delle impronte.

Le autorità hanno anche ascoltato i vicini di casa, che hanno riferito di non aver mai notato episodi di violenza in precedenza. Tuttavia, qualcuno ha parlato di “frequenti litigi” tra i due uomini nelle ultime settimane. L’aggressore potrebbe essere accusato di tentato omicidio in attesa della convalida del fermo.