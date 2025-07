Bari, due nonnine scappano dalla casa di riposo ma durante la fuga cadono, vengono soccorse e riportate nella struttura

A Bari due donne anziane hanno cercato di allontanarsi da una casa di riposo, ma la loro fuga si è interrotta in strada, richiedendo l’intervento dei soccorsi.

Fuga improvvisa per due anziane a Bari

A Bari si è verificato un episodio insolito che ha destato l’attenzione dei residenti e dei passanti. Due donne anziane ospiti di una casa di riposo hanno tentato di allontanarsi dalla struttura senza avvisare il personale. L’episodio si è svolto nel pomeriggio, quando le due ospiti, approfittando di un momento di distrazione, sono riuscite a lasciare l’edificio. Dopo pochi minuti di cammino, però, la fuga si è interrotta bruscamente: le anziane sono cadute in strada, attirando l’attenzione di alcune persone presenti sul posto.

Secondo le prime informazioni, diverse persone si sono subito fermate per aiutare le donne, che mostravano segni di spavento e di dolore dovuti alla caduta. Alcuni passanti hanno immediatamente contattato i soccorsi, permettendo l’arrivo sul posto di un’ambulanza e delle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Soccorso immediato e accertamenti sanitari

Le due anziane sono state visitate dal personale medico direttamente in strada e successivamente accompagnate in ospedale per ulteriori accertamenti, al fine di escludere conseguenze più gravi. Nessuna delle due sembrerebbe in pericolo di vita, ma hanno riportato contusioni dovute alla caduta.

Il personale della casa di riposo ha raggiunto il luogo dell’incidente poco dopo, collaborando con i sanitari e le autorità per gestire la situazione. Non è ancora chiaro come le donne siano riuscite a lasciare la struttura senza essere notate; tuttavia, dai primi riscontri sembra che l’allontanamento sia avvenuto in un momento di particolare calma, approfittando di una porta lasciata aperta.

Indagini sulla dinamica e misure di sicurezza

Le forze dell’ordine hanno avviato verifiche per chiarire le circostanze dell’episodio e capire se siano necessarie misure di sicurezza aggiuntive per prevenire simili situazioni in futuro. Il personale della struttura ha assicurato la massima collaborazione e ha dichiarato che verranno rivisti i protocolli interni per garantire una maggiore sorveglianza, soprattutto nelle ore di minore afflusso del personale.

L’episodio ha destato curiosità e preoccupazione tra i residenti della zona, ma la prontezza dei passanti e l’intervento tempestivo dei soccorsi hanno evitato conseguenze più gravi per le due anziane protagoniste di questa insolita fuga.