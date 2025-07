Tre giorni di mistero, poi la scoperta, 40enne trovato morto in auto, l’amico: “Eravamo insieme ma non ricordo nulla di ciò che è successo”

Uomo trovato morto in auto a Lodi: indagini sulle ultime ore di vita

Un uomo di 40 anni, residente in provincia di Lodi, è stato trovato morto all’interno di un’automobile recuperata da un canale dopo tre giorni di ricerche. La scomparsa era stata segnalata dai familiari sabato scorso, quando dell’uomo si erano perse le tracce senza alcun preavviso.

Il ritrovamento è avvenuto nella giornata di ieri grazie alle squadre di soccorso, che hanno rinvenuto l’auto sommersa in un tratto isolato. Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le verifiche per stabilire la dinamica dei fatti e le cause del decesso, che al momento restano da chiarire. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118, che ha confermato il decesso.

Le testimonianze e i primi elementi dell’inchiesta

Secondo quanto emerso dalle prime indagini, la vittima era stata vista l’ultima volta in compagnia di un amico, che ha fornito una dichiarazione agli investigatori. “Eravamo insieme, non ricordo cos’è successo”, ha spiegato l’uomo, ancora sotto shock. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire le ore precedenti alla scomparsa, verificando gli spostamenti dell’automobile e l’eventuale coinvolgimento di altre persone.

I rilievi effettuati sul veicolo e nell’area circostante saranno fondamentali per comprendere se si sia trattato di un incidente o se vi siano altre responsabilità. È stato disposto l’esame autoptico sul corpo della vittima, che dovrà chiarire le cause della morte e fornire indicazioni utili all’inchiesta.

Ricerche e indagini in corso per ricostruire la dinamica

Le ricerche dell’uomo erano partite subito dopo la denuncia di scomparsa, con il coinvolgimento di volontari e delle forze dell’ordine. L’auto è stata individuata grazie a un sopralluogo mirato nelle zone periferiche e vicino ai corsi d’acqua, dopo che alcune segnalazioni avevano indirizzato le attenzioni degli investigatori.

Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi e stanno analizzando filmati di videosorveglianza e dati telefonici per ricostruire con precisione le ultime ore di vita della vittima. Le indagini proseguiranno nei prossimi giorni, mentre i familiari attendono risposte definitive su una vicenda che ha scosso profondamente il territorio lodigiano.