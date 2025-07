Raoul Bova furioso: audio privati diventano meme, pronta denuncia a Napoli e Ryanair

L’attore minaccia azioni legali per l’uso dei suoi messaggi vocali senza consenso, trasformati in meme e post promozionali sui social.

Audio privati diventano virali sui social

Raoul Bova si trova al centro di un caso mediatico esploso negli ultimi giorni. Alcuni suoi messaggi vocali privati, destinati a Martina Ceretti, sono finiti online senza autorizzazione, diventando in breve tempo contenuti virali sui social. Tra questi, uno in cui l’attore parla di un “sorriso meraviglioso e occhi spaccanti” è stato ripreso da migliaia di utenti, trasformandosi in meme e clip ironiche condivise ovunque.

La vicenda ha attirato anche brand e squadre di calcio. Ryanair ha utilizzato la frase in un post promozionale sui propri canali ufficiali, mentre il Napoli ha pubblicato un video su TikTok abbinando le parole di Bova a un montaggio dedicato al calciatore Kevin De Bruyne. Dopo le prime polemiche, il contenuto della squadra è stato rimosso, mentre il post della compagnia aerea resta online e continua a generare visualizzazioni.

Bova annuncia azioni legali per violazione della privacy

L’attore, attraverso il suo avvocato David Leggi, ha dichiarato di voler procedere con una denuncia contro entrambi i soggetti coinvolti. “C’è stata una diffusione incontrollata di questi materiali – ha spiegato – e il loro utilizzo a scopo promozionale rappresenta una violazione evidente della privacy”.

Il team legale di Bova sta valutando di richiedere la rimozione immediata di tutti i contenuti e un risarcimento economico per l’uso non autorizzato dei messaggi vocali. Nel frattempo, la vicenda continua a far discutere, con i social che amplificano ulteriormente l’eco di questa controversia.