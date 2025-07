Molfetta Puglia, bimbo di 11 anni precipita in un pozzo, il padre non perde tempo, si cala e lo salva

Attimi di paura sulla spiaggia di Molfetta, dove un bambino di 11 anni è precipitato in un pozzo di quattro metri, venendo salvato grazie a un intervento tempestivo.

L’incidente sulla spiaggia di Molfetta

Paura nel pomeriggio di ieri sul litorale di Molfetta, dove un bambino di 11 anni è precipitato in un pozzo profondo circa quattro metri. L’episodio è avvenuto presso il Trullo Beach, uno stabilimento balneare della zona, quando il piccolo stava giocando vicino a un’area sabbiosa e il terreno ha improvvisamente ceduto sotto i suoi piedi. La caduta è stata improvvisa e ha provocato il panico tra i presenti, che hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Secondo le prime ricostruzioni, il pozzo non era visibile e non risultava segnalato, rendendo l’incidente del tutto imprevedibile. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver sentito urla provenire dalla zona prima di accorgersi che il bambino era scomparso dalla vista. Fortunatamente, il padre del piccolo è riuscito a raggiungerlo rapidamente, calandosi nel pozzo per prestargli i primi soccorsi, in attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco.

I soccorsi e il salvataggio

Il salvataggio è stato rapido e complesso. I Vigili del Fuoco, giunti sul posto in pochi minuti, hanno messo in sicurezza l’area e calato un operatore all’interno del pozzo per aiutare il padre a riportare in superficie il bambino. Una volta estratto, l’undicenne è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118, che lo ha trasferito in ospedale per accertamenti.

Il piccolo ha riportato alcune contusioni e graffi, ma le sue condizioni non sono gravi. “È stato un grande spavento, ma fortunatamente sta bene”, ha raccontato il padre, ancora scosso per l’accaduto. Le autorità locali hanno avviato una verifica per accertare la presenza di altri punti pericolosi lungo il tratto di spiaggia e comprendere perché il pozzo non fosse stato adeguatamente segnalato o coperto.

Indagini sulle responsabilità

La polizia municipale e i tecnici comunali hanno effettuato i rilievi per valutare eventuali responsabilità e decidere se adottare provvedimenti nei confronti dei gestori della spiaggia. Il pozzo è stato immediatamente transennato in attesa di interventi di messa in sicurezza definitiva.

Grazie al tempestivo intervento del padre e dei soccorritori, l’incidente si è concluso senza gravi conseguenze.