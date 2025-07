Bonus bollette agosto 2025: nuovi aiuti per famiglie e lavoratori, come ottenerli subito

Da agosto 2025 arrivano nuovi sostegni per luce e gas: sconti in bolletta e contributi automatici per le famiglie con ISEE basso e per chi percepisce redditi medi.

Nuove misure per contrastare i rincari energetici

Dal mese di agosto 2025 entrano in vigore nuovi aiuti destinati a sostenere le famiglie alle prese con le spese di luce e gas. Gli interventi previsti puntano a ridurre le bollette attraverso due strumenti principali: sconti automatici per chi rientra nei requisiti di reddito e un contributo extra per chi ha consumi elevati ma redditi medio-bassi.

Gli sconti saranno applicati direttamente in bolletta senza bisogno di presentare nuove domande, mentre i contributi aggiuntivi saranno erogati sotto forma di accredito sul conto corrente per chi ha registrato spese energetiche superiori alla media degli ultimi mesi.

Chi può ricevere il bonus e come controllare

Potranno beneficiare delle agevolazioni le famiglie con ISEE fino a 15.000 euro e i nuclei numerosi con ISEE fino a 30.000 euro. Anche i lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi potranno ricevere il contributo automatico, in base ai consumi effettivi registrati.

Per verificare l’accredito o l’applicazione degli sconti, basterà consultare la propria bolletta di settembre o accedere all’area riservata del proprio fornitore di energia. Alcuni operatori stanno inoltre inviando comunicazioni personalizzate per informare i clienti della misura.

Quando arrivano i pagamenti e quanto si risparmia

Gli sconti saranno applicati da subito, quindi già sulle bollette di agosto. L’accredito dei contributi extra, invece, partirà da metà settembre 2025. A seconda dei consumi e della fascia di reddito, il risparmio medio stimato varia da 60 a 150 euro per nucleo familiare, con picchi superiori per chi utilizza riscaldamenti elettrici o pompe di calore.