Cieli d’estate spettacolari: tra il 29 e il 30 luglio visibili fino a 25 meteore l’ora in tutta Italia

Uno spettacolo notturno atteso illuminerà i cieli italiani tra il 29 e il 30 luglio, con due sciami di stelle cadenti visibili a occhio nudo da tutta la penisola.

Notte di meteore e desideri in Italia

Le notti del 29 e 30 luglio 2025 promettono uno spettacolo suggestivo per gli appassionati di astronomia e per chi ama osservare le stelle. Tra queste date saranno visibili fino a 25 meteore l’ora grazie alla sovrapposizione di due sciami: le Delta Aquaridi e le Alfa Capricornidi. Il fenomeno sarà visibile in tutte le regioni italiane, soprattutto nelle aree lontane dall’inquinamento luminoso, offrendo uno scenario ideale per scattare foto spettacolari e per ammirare il cielo d’estate.

Gli esperti consigliano di cercare luoghi bui e aperti, preferibilmente in collina o in spiaggia, e di attendere almeno 20 minuti per abituare l’occhio all’oscurità. Non serviranno telescopi o strumenti speciali, perché le meteore saranno osservabili a occhio nudo.

Quando osservare le meteore

Il picco dello spettacolo è atteso tra la mezzanotte e le prime ore del mattino del 30 luglio, quando il numero di scie luminose sarà maggiore. Anche la sera del 29 luglio offrirà un’ottima occasione di osservazione, con un cielo sereno previsto nella maggior parte delle regioni.

Gli astrofili sottolineano che le Delta Aquaridi, note per la loro velocità, e le Alfa Capricornidi, più lente ma spesso luminose, si uniscono in questo periodo offrendo un doppio spettacolo. Il fenomeno anticipa la celebre pioggia delle Perseidi di agosto, note come “Lacrime di San Lorenzo”, che quest’anno avrà il suo picco intorno al 12 agosto.

Come vivere al meglio l’evento

Per chi desidera godersi la notte di stelle cadenti, il consiglio è di organizzarsi con largo anticipo: scegliere aree lontane dalle città, portare una coperta o una sedia sdraio e spegnere tutti i dispositivi luminosi almeno per qualche minuto. Chi riuscirà a individuare le costellazioni dell’Aquario e del Capricorno potrà localizzare più facilmente la direzione da cui arriveranno le scie luminose.

Le notti del 29 e 30 luglio 2025 si preannunciano quindi come un appuntamento imperdibile per gli amanti del cielo e per chi vorrà esprimere un desiderio sotto una pioggia di stelle.