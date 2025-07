“Rolex Daytona ‘Barbie’: Messi sfoggia l’orologio più raro e costoso del mondo, 810 mila euro

Durante una partita dell’Inter Miami, l’assenza di Lionel Messi ha catturato l’attenzione per un dettaglio di lusso al suo polso.

Messi assente in tribuna ma protagonista

Lionel Messi, stella dell’Inter Miami, ha fatto parlare di sé anche senza scendere in campo. Durante l’ultima sfida della squadra statunitense, l’argentino era in tribuna a causa di una squalifica ricevuta per aver saltato l’All-Star Game della MLS senza infortunio. Nonostante l’assenza, la sua presenza non è passata inosservata.

Accanto al connazionale Rodrigo De Paul e alla moglie, Messi è stato ripreso più volte dalle telecamere. Ciò che ha attirato l’attenzione dei tifosi non è stata la squalifica, bensì il prezioso orologio che indossava al polso.

Il Rolex rosa che ha stregato i tifosi

Il campione argentino sfoggiava un raro Rolex Daytona “Barbie”, dal colore rosa acceso. Il modello, che richiama i colori social del club di Miami, è una vera e propria rarità nel mondo dell’orologeria. Realizzato in soli dieci esemplari, è caratterizzato da cassa in oro giallo 18 carati, zaffiro rosa e diamanti incastonati.

Il valore di questo gioiello è stimato in circa 700 mila sterline, pari a oltre 810 mila euro. Indossandolo sugli spalti, Messi ha inevitabilmente attirato l’attenzione di tifosi e telecamere, trasformando un accessorio in un simbolo di esclusività.

Un orologio per pochissimi

Il Rolex Daytona “Barbie” non è mai stato messo in vendita ufficialmente, ed è posseduto solo da pochi fortunati. Tra i nomi noti figurano Lionel Messi e l’attore Mark Wahlberg, rendendo questo segnatempo ancora più ambito dai collezionisti.

L’apparizione del fuoriclasse argentino con al polso quasi un milione di euro conferma come, anche lontano dal campo, Messi riesca sempre a far parlare di sé.