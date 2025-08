Esce di casa per comprare la pizza per sè e per la mamma, si accascia a terra e muore

Una donna di 59 anni è deceduta per un improvviso malore a pochi passi da casa, mentre si recava a prendere la pizza per sé e la madre.

Il malore a pochi metri da casa

Tragedia a Oriago di Mira, in provincia di Venezia, dove una donna di 59 anni è morta improvvisamente mentre stava andando a comprare la pizza. La vittima, che viveva insieme all’anziana madre, aveva appena chiuso la porta di casa per recarsi in una pizzeria poco distante. Dopo aver percorso solo pochi metri lungo la strada, è stata improvvisamente colpita da un malore che non le ha lasciato scampo.

Alcuni passanti hanno notato la donna cadere a terra e hanno immediatamente lanciato l’allarme, contattando i soccorsi. Sul posto sono arrivati in pochi minuti un’ambulanza e un’automedica, con i sanitari che hanno avviato subito le manovre di rianimazione. Nonostante i ripetuti tentativi di rianimarla, la donna non ha mai ripreso conoscenza e i medici hanno potuto soltanto constatare il decesso.

I soccorsi e le verifiche sul decesso

In un primo momento si era temuto che la donna potesse essere stata vittima di un incidente stradale, ipotesi rapidamente esclusa dopo le verifiche effettuate sul posto. Non c’erano infatti segni di urti o investimenti e i testimoni presenti hanno confermato che la 59enne si è accasciata a terra da sola, senza interazioni con veicoli.

Il medico legale ha stabilito che la causa della morte è stata un arresto cardiaco improvviso, probabilmente legato a problemi di salute preesistenti. La donna, secondo quanto riferito dai conoscenti, soffriva di disturbi cardiaci, ma nessuno immaginava un epilogo così repentino e drammatico. L’episodio ha scosso profondamente il quartiere, dove la vittima era conosciuta e apprezzata.

Dolore tra parenti e vicini

La donna viveva con la madre anziana, per la quale stava andando a prendere la pizza al momento della tragedia. La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente tra i vicini, molti dei quali si sono radunati sul luogo del malore per manifestare cordoglio e sostegno alla famiglia.

I funerali saranno celebrati nei prossimi giorni nella chiesa di San Pietro Apostolo, a poca distanza dal luogo in cui si è consumata la tragedia. L’improvvisa perdita ha lasciato sgomenti amici e conoscenti, ancora increduli per la rapidità con cui una semplice uscita serale si è trasformata in una fatalità.