Taglia il traguardo della gara di 8 Km, si accascia a terra e muore davanti agli occhi di parenti e amici: addio al 35enne Mattia Sella

Un uomo di 35 anni è deceduto a Thiene dopo aver tagliato il traguardo della CorrinConca, accasciandosi a terra per un malore improvviso.

Il malore subito dopo l’arrivo

Una serata di sport e festa si è trasformata in tragedia mercoledì 30 luglio a Thiene, in provincia di Vicenza, durante la tradizionale corsa non agonistica “CorrinConca”. Mattia Sella, 35 anni, residente proprio nel comune vicentino, aveva partecipato alla gara di circa otto chilometri insieme ad alcuni amici. Dopo aver tagliato il traguardo, poco prima delle 22, l’uomo si è improvvisamente accasciato a terra sotto gli occhi dei compagni e degli altri podisti presenti.

Immediati i soccorsi da parte dell’ambulanza della Croce Rossa di Thiene, già presente sul percorso. Gli operatori hanno avviato le manovre di rianimazione, proseguite poi con l’arrivo di un’ambulanza del Suem. Il massaggio cardiaco è andato avanti per circa quaranta minuti, ma ogni tentativo di salvare la vita al 35enne si è rivelato inutile.

Corsa interrotta e dolore tra i presenti

L’improvvisa tragedia ha lasciato attoniti atleti, volontari e spettatori. La manifestazione sportiva è stata immediatamente interrotta per rispetto della vittima e dei suoi familiari, avvisati poco dopo dell’accaduto. Anche il sindaco di Thiene, Giampi Michelusi, era presente tra i partecipanti e ha espresso vicinanza alla famiglia del giovane.

«È arrivato correndo, ha tagliato il traguardo e poi improvvisamente si è accasciato al suolo», ha raccontato Alberto Vecelli, consigliere comunale e volontario alla manifestazione, testimone diretto dei tragici momenti successivi all’arrivo.

Indagini sulle cause del decesso

Secondo le prime informazioni, si sarebbe trattato di un arresto cardiaco improvviso. L’uomo non avrebbe lamentato particolari malesseri prima della corsa, che non richiedeva agonismo né prestazioni competitive, ma prevedeva comunque l’iscrizione con certificato medico. Saranno gli accertamenti successivi a chiarire con precisione le cause della morte.

La “CorrinConca”, che ogni anno richiama numerosi appassionati di corsa e famiglie, si è conclusa nel silenzio e nello sgomento. Amici, conoscenti e partecipanti si sono stretti attorno ai familiari di Mattia Sella, colpiti da una perdita tanto improvvisa quanto dolorosa.