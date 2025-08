Ciclista muore travolta da un’auto sotto gli occhi del marito, erano usciti a fare una passeggiata

Una donna di 64 anni è morta dopo essere stata urtata da un’auto mentre rientrava a casa in bicicletta, sotto gli occhi del marito.

L’incidente lungo via Romano

Tragedia nel tardo pomeriggio di giovedì 31 luglio a Cortenuova, in provincia di Bergamo, dove una ciclista ha perso la vita in seguito a un violento incidente stradale. Mariangela Lozio, 64 anni, stava percorrendo via Romano in sella alla sua bicicletta, mentre il marito seguiva a breve distanza. Intorno alle 18, nei pressi dell’incrocio con via Galeazzi, la donna è stata urtata da un’automobile che stava transitando lungo la strada provinciale 101.

L’impatto è stato particolarmente violento: la ciclista è stata sbalzata dalla sella ed è caduta sull’asfalto, mentre il marito ha assistito impotente alla scena. L’automobilista si è fermato immediatamente per prestare i primi soccorsi, in attesa dell’arrivo degli operatori del 118.

Soccorsi immediati ma inutili

La centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. I sanitari hanno tentato di rianimarla, ma le gravi ferite riportate nell’impatto si sono rivelate fatali e il decesso è stato constatato sul luogo dell’incidente. Il conducente dell’auto è rimasto illeso.

I carabinieri della compagnia di Treviglio e gli agenti della polizia stradale di Bergamo hanno effettuato tutti i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dello scontro. Gli accertamenti dovranno chiarire se la collisione sia stata causata da una distrazione dell’automobilista o da una manovra imprevista della ciclista.

Indagini sulla dinamica dello scontro

Gli investigatori stanno valutando anche la visibilità dell’incrocio e la segnaletica presente lungo la provinciale. Al momento non risultano ulteriori feriti, ma la comunità locale è scossa dalla tragedia avvenuta in un tratto di strada molto frequentato da residenti e ciclisti.

Mariangela Lozio, molto conosciuta nella zona, stava facendo rientro a casa insieme al marito al termine di una passeggiata in bicicletta.