Aida Yespica: “Per un anno ho avuto una storia con una donna famosissima, la conoscete tutti, io ero innamorata follemente di lei”

L’ex showgirl racconta di una relazione intensa e clandestina, durata un anno, con una donna molto nota, senza però svelarne l’identità.

Un amore segreto e travolgente

Aida Yespica, modella e showgirl, ha sorpreso con una rivelazione personale durante un’intervista, confessando di aver vissuto una relazione intensa con una donna celebre. «Ho avuto un amore folle per una donna. Non posso fare il suo nome nemmeno sotto tortura perché è una persona davvero famosa che conoscono tutti», ha dichiarato. La storia, tenuta lontana dai riflettori, sarebbe durata circa un anno.

Una storia clandestina finita per la popolarità

Yespica ha raccontato che la relazione è stata vissuta in gran segreto, lontano da occhi indiscreti. Secondo quanto ha spiegato, il legame si è interrotto proprio a causa della grande notorietà della donna: «Era una storia clandestina, durata un anno, finita per la grande popolarità di lei».

La showgirl non ha fornito ulteriori dettagli sull’identità della protagonista di questa vicenda, lasciando spazio alle ipotesi, ma sottolineando come l’esperienza sia stata per lei intensa e indimenticabile.