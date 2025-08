Il Vaticano sorprende il mondo: la mossa che coinvolge il prete pugliese più seguito d’Italia

Oltre mille sacerdoti e creator digitali hanno partecipato a un incontro promosso dalla Chiesa per esplorare nuove strategie di comunicazione attraverso social media e tecnologie digitali.

L’iniziativa del Vaticano

Il Vaticano intensifica l’attenzione verso i social media e le nuove tecnologie per diffondere il messaggio della Chiesa e avvicinarsi alle giovani generazioni. In questa prospettiva, è stato organizzato un incontro che ha coinvolto più di mille partecipanti tra sacerdoti e influencer cattolici, con l’obiettivo di discutere le sfide della comunicazione nella società contemporanea e individuare nuovi strumenti per raggiungere i fedeli.

L’evento ha attirato anche l’attenzione dei media internazionali. The Telegraph e New York Post hanno dedicato spazio a uno dei volti più noti della nuova evangelizzazione digitale: don Cosimo Schena, sacerdote di Brindisi che ha conquistato centinaia di migliaia di follower con contenuti social che uniscono spiritualità, messaggi motivazionali e attenzione per il mondo animale.

Il profilo social di don Cosimo Schena

Con 457.000 follower su Instagram e una crescita costante anche su TikTok, don Cosimo è considerato tra i “preti influencer” più seguiti in Italia. I giornali esteri lo descrivono come uno dei cosiddetti “preti hot”, un termine con cui identificano i sacerdoti capaci di attirare l’attenzione del pubblico online e generare un seguito considerevole.

Secondo il ritratto realizzato dalla giornalista Josephine McKenna su The Telegraph, il 46enne ha visto raddoppiare il proprio pubblico digitale da quando ha iniziato a condividere riflessioni, momenti di vita quotidiana e immagini con Storm, il beagle adottato che compare spesso nei suoi post. L’attività social del sacerdote non si limita alla diffusione di contenuti religiosi, ma include anche la promozione dell’adozione di animali dai rifugi, un tema che ha contribuito a rafforzare il legame con i suoi follower.

L’attenzione della Chiesa verso figure come don Cosimo evidenzia la volontà di sperimentare nuovi linguaggi e canali per avvicinarsi a un pubblico sempre più distante dalle parrocchie tradizionali, utilizzando i social come strumenti di dialogo e di testimonianza contemporanea.