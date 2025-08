West Nile, nuovi casi in Italia: quattro pazienti in terapia intensiva e tre decessi

Dodici nuove positività al virus sono state confermate tra le province di Latina e Napoli. Salgono a 73 i contagi del 2025, con quattro pazienti in terapia intensiva.

Situazione in Lazio

Il virus West Nile continua a diffondersi nel Centro-Sud, con un incremento dei contagi soprattutto in Lazio. Le analisi effettuate dal laboratorio di virologia dell’Istituto nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani” hanno confermato dodici nuove positività, nove delle quali accompagnate da febbre e tre con sindrome neurologica. I casi sono stati individuati in diversi comuni della provincia di Latina, tra cui Aprilia, Cisterna, Latina, Pontinia, Sezze e Sonnino.

Con questi ultimi aggiornamenti, il totale delle infezioni confermate dall’inizio del 2025 sale a 73. La Asl di Latina monitora 69 pazienti, mentre due casi sono seguiti dalla Asl Roma 6, uno dalla Asl di Frosinone e un altro è stato registrato in provincia di Caserta. Al momento, 19 persone risultano ricoverate in reparti ordinari, sei sono state dimesse e 41 seguono le terapie presso il proprio domicilio. Quattro pazienti si trovano in terapia intensiva, mentre i decessi salgono a tre dall’inizio dell’anno.

Nuovi contagi in Campania

Parallelamente, il virus ha raggiunto anche la Campania, con particolare attenzione alla provincia di Napoli. Dopo i casi rilevati nel Casertano, nelle ultime settimane si sono registrate positività a Pomigliano, Nola e Marigliano. Secondo quanto riportato da Il Mattino, solo nell’ultima settimana sono stati confermati 11 casi, di cui quattro nella giornata di venerdì 1° agosto 2025.

Il monitoraggio sanitario prosegue in entrambe le regioni, mentre l’attenzione resta alta per la gestione dei casi gravi, in particolare per i pazienti che hanno sviluppato complicanze neurologiche e per coloro che si trovano in terapia intensiva.