Gallipoli, turista preso a schiaffi per essersi seduto su un risciò: caos in pieno centro storico

Un uomo in vacanza a Gallipoli è stato colpito al volto dal proprietario di un risciò dopo essersi seduto sul mezzo in attesa di fare un giro.

L’aggressione in Città Vecchia

Serata di tensione ieri, 31 luglio, nel cuore di Gallipoli. Un turista, insieme a sua figlia e a un gruppo di amiche adolescenti, stava aspettando di poter fare un giro in risciò all’ingresso della Città Vecchia, zona particolarmente affollata durante il periodo estivo. In assenza di addetti, l’uomo si è seduto su uno dei veicoli parcheggiati in attesa del proprio turno.

Poco dopo, è sopraggiunto il proprietario del risciò che, con toni accesi, ha intimato all’uomo di scendere immediatamente. Il turista ha cercato di mantenere la calma invitandolo a non alzare la voce, ma a quel punto l’uomo ha reagito in maniera violenta, colpendolo con uno schiaffo al volto e gridandogli di non permettersi di “comandare a casa sua”.

Video e testimonianze dei presenti

All’aggressione ha preso parte anche un secondo individuo, come si vede in un video inviato alla Gazzetta, mentre tre giovani turisti hanno cercato di separare i due uomini. La vittima, secondo le testimonianze raccolte, non ha reagito in alcun modo, limitandosi a proteggersi e ad allontanarsi.

Alcuni cittadini raccontano che episodi simili non sarebbero rari nella zona della Città Vecchia, molto frequentata da turisti in estate. Le forze dell’ordine sono state chiamate dai presenti, ma sarebbero arrivate con un certo ritardo. L’uomo colpito non ha riportato gravi conseguenze, ma lo sconcerto tra i presenti è stato evidente.