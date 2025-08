Lite condominiale degenera: 34enne accoltella la vicina davanti alle figlie urlando: “Ti ammazzo”

Una donna di 34 anni ha accoltellato la vicina durante una lite condominiale, ferendola davanti alle proprie figlie. L’aggressione è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza.

Accoltellamento davanti alle figlie e arresto immediato

Momenti di terrore in una palazzina di Catania, dove una discussione condominiale si è trasformata in un violento episodio di cronaca. Una donna di 34 anni è stata arrestata dalla polizia con l’accusa di tentato omicidio aggravato, dopo aver colpito ripetutamente con un coltello la vicina di casa. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’aggressione è avvenuta davanti alle figlie piccole della donna, mentre urlava minacce di morte.

L’allarme è scattato il 20 luglio, quando la vittima si è presentata al pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi con ferite alla spalla sinistra, all’avambraccio destro e al collo. I medici hanno subito allertato le forze dell’ordine, dando il via alle indagini della Squadra Mobile della Questura di Catania. Nonostante la gravità delle ferite, la donna non è in pericolo di vita.

Telecamere di sorveglianza e ricostruzione dell’aggressione

Le telecamere di sicurezza presenti nella zona hanno registrato l’intera scena, fornendo elementi decisivi per l’inchiesta. Nei filmati, la 34enne sarebbe ripresa mentre colpisce più volte la vicina, mentre il marito della donna, presente sul posto, avrebbe rivolto frasi intimidatorie alla vittima. Gli inquirenti stanno ora completando la ricostruzione della dinamica, ma gli elementi raccolti sembrano confermare la versione dei fatti.

La donna è stata condotta in carcere e dovrà rispondere di tentato omicidio aggravato dai futili motivi.