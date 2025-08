Gabriella Carlucci, sostegno pieno a Giorgia Meloni: “Voto 10, merita un altro mandato”

Gabriella Carlucci ha espresso il suo apprezzamento per il governo di Giorgia Meloni sui social, definendolo da “voto 10” e auspicando un secondo mandato per la premier.

Le dichiarazioni sui social

Gabriella Carlucci, ex volto televisivo e già parlamentare, ha manifestato il proprio sostegno a Giorgia Meloni tramite Threads, il social network di Meta collegato a Instagram. A una domanda di un’utente che chiedeva: “Che voto dai da 1 a 10 al governo Meloni?”, la sorella della conduttrice Milly Carlucci ha risposto con un secco: “10”.

In un’altra occasione, sempre su Threads, le è stato chiesto: “Giorgia Meloni merita un altro mandato?”. Anche in questo caso la risposta è stata netta: “Siiiiiii, per favore. Voto 10”. Le dichiarazioni hanno rapidamente attirato l’attenzione del web, suscitando curiosità anche per il legame familiare con Milly Carlucci, storica conduttrice televisiva.

Il percorso politico di Gabriella Carlucci

Gabriella Carlucci ha alternato la carriera televisiva a un impegno politico durato diversi anni. Dopo un iniziale avvicinamento alla Democrazia Cristiana, nel 1994 è entrata in Forza Italia. È stata eletta alla Camera dei deputati nel 2001, sostenuta dalla Casa delle Libertà, e rieletta nel 2006 nelle liste di Forza Italia. Nel 2008 ha conquistato nuovamente un seggio con il Popolo della Libertà, partito che ha lasciato nel 2011 per aderire all’UDC.

Nel corso della sua carriera politica ha tentato più volte di tornare in Parlamento senza successo. Nel 2010 è stata eletta sindaco di Margherita di Savoia, in Puglia, incarico dal quale si è dimessa dopo un periodo relativamente breve. L’ultima candidatura risale a qualche anno fa, ma non le ha consentito di rientrare in Parlamento.