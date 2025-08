Ventenne si sente male e muore in un ristorante: i soccorritori trovano 26 iPhone legati al corpo della giovane

Una ventenne è deceduta in un ristorante di Guarapuava, in Brasile, e durante i soccorsi i medici hanno scoperto 26 iPhone legati al suo corpo.

Malore improvviso in un ristorante lungo l’autostrada

Una ragazza di 20 anni è morta improvvisamente nella serata di martedì 29 luglio mentre si trovava in un ristorante annesso a una stazione di servizio di Guarapuava, nello stato del Paraná, in Brasile. La giovane stava viaggiando da sola su un autobus di linea per lunghe percorrenze quando, durante la sosta, ha iniziato ad accusare un forte malessere e difficoltà respiratorie.

I presenti hanno immediatamente contattato il Servizio di Emergenza Mobile (SAMU). Al loro arrivo, la ragazza era cosciente ma respirava con difficoltà. Nel giro di pochi minuti, le sue condizioni sono peggiorate e ha subito un arresto cardiorespiratorio. I sanitari hanno tentato di rianimarla per circa 45 minuti, ma tutti gli sforzi si sono rivelati inutili e la giovane è stata dichiarata morta sul posto.

La scoperta dei telefoni nascosti e le indagini della polizia

Durante le manovre di soccorso, i medici hanno notato diversi pacchi fissati sotto i vestiti della ragazza. All’interno, erano contenuti 26 telefoni cellulari iPhone di diversi modelli, alcuni dei quali ricondizionati. La scoperta ha portato ad avvisare immediatamente la polizia, che ha avviato le indagini per chiarire la provenienza dei dispositivi e le circostanze della vicenda.

Sul luogo sono intervenuti gli agenti della polizia locale, la Polizia Scientifica e unità cinofile antidroga. Dopo un’accurata perquisizione, non sono state trovate sostanze stupefacenti né addosso alla ragazza né all’interno dei pacchi. Nel bagaglio, rimasto a bordo dell’autobus, sono state invece rinvenute alcune bottiglie di alcolici.

Ipotesi al vaglio degli investigatori

Le autorità brasiliane stanno raccogliendo tutte le informazioni utili per comprendere le cause della morte della giovane e il motivo per cui trasportasse i 26 iPhone legati al corpo. L’autopsia stabilirà se la morte sia stata causata da un malore improvviso, da fattori esterni o da eventuali complicazioni legate al trasporto dei pacchi. Nel frattempo, i telefoni sono stati sequestrati e messi a disposizione degli investigatori per ulteriori accertamenti.