Tajani incontra i Berlusconi, Feltri ironizza, “Ha passato l’esame, ma vedremo alle elezioni”

Vittorio Feltri commenta la riunione tra il leader di Forza Italia e i Berlusconi, invitando Tajani alla prudenza in vista delle prossime sfide elettorali.

L’incontro con la famiglia Berlusconi

Il giornalista Vittorio Feltri ha commentato l’incontro tra Antonio Tajani, attuale leader di Forza Italia, e i membri della famiglia Berlusconi, sottolineando l’attenzione suscitata nei corridoi della politica. “Una notizia, non clamorosa, ma che comunque fa molto parlare nell’ambiente politico”, ha dichiarato Feltri in un video pubblicato su Il Giornale.

Secondo il suo racconto, la riunione si è svolta in un clima sereno e si è conclusa con la soddisfazione dei Berlusconi per la gestione del partito da parte di Tajani. “La discussione è filata via liscia e la famiglia Berlusconi si è dichiarata soddisfatta del lavoro svolto da Tajani”, ha sottolineato il giornalista.

L’avvertimento di Feltri

Feltri ha ironizzato sul vicepremier, affermando che “se n’è andato tutto contento, con le mani in tasca e fischiettando perché aveva passato l’esame”. Tuttavia, ha anche invitato Tajani a non adagiarsi, ricordando che la politica è mutevole: “Ora però bisognerà vedere cosa succederà alle prossime elezioni. I giudizi sugli uomini politici si danno sempre subito dopo le elezioni, mai prima”.

“Il consenso dura finché dura”

Nel finale, Feltri ha voluto “mettere la pulce nell’orecchio” al leader di Forza Italia, sottolineando che la fiducia della famiglia Berlusconi e il consenso interno al partito non sono garanzie assolute di stabilità. “Queste cose durano finché durano, anche lo spazio di un mattino”, ha concluso.