Ilaria Salis finisce nel cruciverbone di FdI: “Sta con chi occupa le case”

Il partito di Giorgia Meloni distribuisce un gioco da spiaggia che prende di mira Pd, M5S e opposizioni, mescolando quiz seri e stoccate ironiche.

Il cruciverbone tra politica e satira

Si chiama “L’enigmistica tricolore” la nuova iniziativa estiva di Fratelli d’Italia, un cruciverbone che unisce attualità politica e ironia sulle opposizioni. Il gioco, distribuito nei banchetti allestiti in spiaggia a Ostia, propone definizioni dedicate sia all’operato del governo guidato da Giorgia Meloni sia alle vicende dei principali esponenti di Pd e Movimento 5 Stelle.

Tra le caselle, il dl Sicurezza al 42 orizzontale viene descritto come il provvedimento “con cui lo Stato torna forte contro ladri, truffatori e prepotenti”, mentre l’11 verticale è dedicato al Piano Mattei. Non mancano i riferimenti al Pnrr, indicato come progetto “di cui l’Italia di Meloni sta sbloccando le rate”.

Sul fronte delle stoccate, il “campo largo” è definito al 58 orizzontale come “lo sgangherato tentativo dell’opposizione per allearsi contro la destra”, mentre Giuseppe Conte, al primo orizzontale del secondo schema, viene descritto come colui che “dal riarmo all’immigrazione, ha detto tutto e il contrario di tutto”.

Donzelli: “Ironia anche su noi stessi”

A presentare l’iniziativa è stato Giovanni Donzelli, responsabile organizzativo di FdI, immortalato mentre legge le soluzioni in spiaggia in compagnia della deputata Augusta Montaruli. “Ovviamente come sempre mettiamo un po’ di ironia – ha spiegato Donzelli – ci piace scherzare su tutto e tutti, anche su noi stessi e un pochino sui nostri avversari, che hanno notoriamente un alto senso dell’autoironia. Siamo certi che presto inizieranno a offendersi e insultare, come sempre”.

Tra le definizioni che potrebbero far discutere ci sono Michele Emiliano, al 75 orizzontale come “il Ras del Pd in Puglia”, e Ilaria Salis, al 23 orizzontale, “dalla parte di chi occupa le case”.