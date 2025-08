Scontro Lega – Fi, Salvini “tassiamo le banche”, Tajani “Non sono nostre nemiche”

La proposta di Matteo Salvini, riecheggiata durante la festa della Lega a Cervia e ribadita in una nota ufficiale del partito, chiede che le banche versino parte dei loro utili per finanziare la pace fiscale e la rottamazione delle cartelle esattoriali. “Le banche fanno soldi senza fatica. Devono pagare,” ha affermato il vicepremier mettendo in evidenza gli oltre 11 miliardi di euro di utile netto registrati da Unicredit e Intesa Sanpaolo nel primo semestre del 2025.

Lega ricorda profitti 2024: oltre 46 miliardi di euro

Il Carroccio insiste: nel solo 2024 le banche hanno realizzato utili per oltre 46 miliardi di euro, e la sanatoria proposta costerebbe circa 5,2 miliardi. Salvini ribadisce che “mentre milioni di italiani faticano a saldare i debiti con lo Stato, le banche fanno profitti stratosferici,” proponendo un contributo, anche se formalmente volontario.

Forza Italia difende la linea liberale con Tajani

Il ministro degli Esteri e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, ha respinto fermamente la proposta: “Non è con le minacce di nuove tasse che si risolvono i problemi. Le banche non possono essere dipinte come il nemico pubblico numero uno.” Durante gli Stati generali del Sud a Reggio Calabria, ha riaffermato il valore strategico del sistema bancario e ha difeso la permanenza di Unicredit in Russia, citando il supporto a 270 aziende italiane operative in quel mercato.

Rotte diverse tra maggioranza: tasse vs crescita

Il confronto tra Salvini e Tajani evidenzia una frattura culturale: la Lega punta su rottamazioni e prelievi straordinari come leva politica, mentre Forza Italia propone investimenti strutturali, infrastrutture e Pnrr per rafforzare il Sud. Tajani ha sottolineato che, se il Mezzogiorno eguagliasse le performance del Nord, il PIL potrebbe aumentare di 250 miliardi. A supporto, Maurizio Casasco ha richiamato l’attenzione sui benefici della riduzione della burocrazia e del sostegno alle imprese per generare lavoro e gettito fiscale.