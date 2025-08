Terlizzi, incidente mortale sulla provinciale 231, tre ciclisti travolti e uccisi

Drammatico incidente questa mattina lungo la provinciale 231 all’altezza di Terlizzi, poco prima delle 8.30. Tre ciclisti, tutti residenti ad Andria, sono stati travolti e uccisi da un’auto mentre percorrevano la strada in gruppo.

Secondo una prima ricostruzione, una Lancia Delta diretta verso Bari avrebbe perso il controllo e colpito in pieno la carovana composta da cinque persone. Due di loro sono riuscite ad evitare l’impatto, mentre per gli altri tre non c’è stato scampo.

Il conducente si è fermato per prestare soccorso

Alla guida dell’auto c’era un uomo che, dopo l’incidente, si è fermato immediatamente per prestare assistenza. Nonostante l’intervento del 118, per le tre vittime non è stato possibile fare nulla. Il conducente sarà ascoltato nelle prossime ore dagli inquirenti per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Rilievi e strada chiusa al traffico

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, ai quali sono affidate le indagini, e le ambulanze del 118. La provinciale 231, nel tratto interessato, è stata chiusa per consentire i soccorsi e i rilievi. Gli investigatori stanno valutando tutte le ipotesi per ricostruire con esattezza la causa della perdita di controllo del veicolo.

