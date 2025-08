Auto con sirena finta come la polizia per evitare il traffico, supera anche i Carabinieri ma viene fermato

Un uomo ha riprodotto la sirena della polizia dallo smartphone collegato all’auto per superare il traffico, ma i carabinieri lo hanno fermato.

Sirena finta per superare la coda

Ha pensato di avere trovato un modo rapido per evitare il traffico, ma la sua serata si è conclusa con una denuncia. Un 34enne della provincia di Napoli ha riprodotto la sirena di un’auto della polizia direttamente dallo stereo della propria vettura, collegando il suono dal suo smartphone. A bordo con lui c’erano altri quattro amici, reduci da una serata di divertimento. L’idea era semplice: farsi largo tra le auto bloccate nel traffico, facendo credere agli altri automobilisti di essere una pattuglia delle forze dell’ordine.

L’inseguimento tra le vie di Giugliano in Campania

Il piano ha funzionato finché il gruppo non ha incrociato una gazzella dei carabinieri ferma in coda. Dopo aver sentito la sirena sospetta, i militari hanno deciso di seguire la vettura, dando vita a un breve inseguimento tra le strade di Giugliano in Campania. Una volta fermata l’auto, i carabinieri hanno scoperto la bravata: lo smartphone del 34enne diffondeva il suono della sirena collegato all’impianto audio della macchina.

Denuncia per guida in stato di ebbrezza

Il controllo ha rivelato anche che l’uomo aveva alzato un po’ troppo il gomito. L’alcoltest è infatti risultato positivo, portando alla denuncia per guida in stato di ebbrezza. La serata di goliardia si è così trasformata in guai giudiziari per il conducente, mentre l’auto è stata affidata a uno dei passeggeri risultati sobri.