Sondaggi 2025, FdI sale, Pd in calo dopo il caso Ricci. M5s cresce, giù FI, su la Lega

Il via libera di Giuseppe Conte alla candidatura di Matteo Ricci nelle Marche, nonostante le indagini a carico dell’ex sindaco di Pesaro, sembra lasciare tracce nella percezione degli elettori. L’ultima Supermedia YouTrend per Agenzia Italia, aggiornata dopo il 17 luglio, fotografa un Campo Largo in affanno, mentre il centrodestra di governo resta complessivamente stabile.

Pd e alleati in discesa

Il Partito Democratico guidato da Elly Schlein registra un calo dello 0,7%, scendendo al 21,7%. Male anche Alleanza Verdi e Sinistra, giù dello 0,6% al 6,3%, e Azione di Carlo Calenda, che perde 0,5 punti e si ferma al 3%.

Piccoli segnali positivi arrivano solo dai partiti minori: Italia Viva di Matteo Renzi sale dello 0,2% al 2,3%, mentre +Europa cresce dello 0,2% al 2,1%.

Movimento 5 Stelle in crescita

A beneficiare del momento è il Movimento 5 Stelle, che guadagna un punto percentuale e arriva al 13,5%, rafforzando la posizione di Giuseppe Conte come perno dell’opposizione.

Centrodestra solido

Nel campo della maggioranza, Fratelli d’Italia si conferma primo partito al 29,2% (-0,2%).

Il derby tra Forza Italia e Lega vede ancora in vantaggio gli azzurri, pur in leggero calo (8,7%, -0,3), mentre il Carroccio risale di 0,1% e raggiunge 8,4%.

Sorprende Noi Moderati, che cresce dello 0,7% fino all’1%.

Verso le regionali

Il quadro politico si prepara così alle elezioni regionali di fine estate, con sei regioni già coinvolte (Campania, Marche, Puglia, Toscana, Valle d’Aosta e Veneto) e la Calabria pronta a votare dopo le dimissioni del governatore Roberto Occhiuto.