Sondaggi 2025, Fratelli d’Italia vola, frena il Pd, sale M5S, pareggio tra Lega e FI

Il partito di Giorgia Meloni continua a crescere nei consensi, confermandosi in testa al gradimento nazionale con un netto vantaggio sul Partito Democratico.

Fratelli d’Italia guida con ampio margine

Secondo il nuovo Barometro politico Demopolis, diretto da Pietro Vento, Fratelli d’Italia rafforzerebbe oggi la propria leadership con il 30,2% dei consensi, mantenendo un vantaggio di quasi otto punti sul Partito Democratico, fermo al 22,5%. Il rilevamento fotografa un trend positivo per il partito della premier, che continua a crescere rispetto alle elezioni del 2022.

Il sondaggio colloca il Movimento 5 Stelle al 12%, mentre tra le altre forze di governo Forza Italia e Lega si attestano entrambe all’8,8%. Alleanza Verdi Sinistra raccoglierebbe il 6,3%, mentre le altre formazioni resterebbero sotto il 3%.

Nonostante la vivacità politica, il dato critico resta quello dell’astensione, con un’affluenza stimata attorno al 60%.

La fiducia nei leader politici

Il sondaggio analizza anche la fiducia degli italiani nei principali leader. Giorgia Meloni ottiene il 44% dei consensi personali, seguita dal ministro degli Esteri Antonio Tajani al 31% e dalla segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, al 30%. Più indietro Giuseppe Conte al 27% e il vicepremier Matteo Salvini al 25%.

“Analizzando il trend elettorale dalle politiche a oggi cresce di oltre 4 punti il consenso al partito della premier, che passa dal 26% del settembre 2022 al 28,9% delle Europee e supera oggi la soglia del 30%”, ha spiegato Pietro Vento.

Il commento di Esperia

Sulla stabilità del consenso verso la premier è intervenuto anche Gino Zavalani, direttore editoriale di Esperia:

“Risulta significativo che gli italiani confermino il sostegno a Giorgia Meloni nei giorni dell’accordo sui dazi. Questo perché la stragrande maggioranza degli italiani voleva un accordo con gli Usa e non la guerra commerciale. Gli italiani sanno che in politica estera si lavora in silenzio, si negozia a più livelli, e si costruiscono accordi. Per questo premiano chi ha scelto di stare nel campo della responsabilità e della prudenza”.