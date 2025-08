Ary e Valerio, addio dopo Temptation Island: lei avvistata con un altro, lui torna vicino alla ex

Dopo Temptation Island la frequentazione tra Valerio Ciaffaroni e Arianna “Ary” Mercuri sembra già al capolinea. La ragazza è stata vista con un altro uomo, mentre lui si riavvicina all’ex Sarah.

Ary avvistata mano nella mano con un altro ragazzo

La storia nata a Temptation Island tra Valerio Ciaffaroni e la single Arianna Mercuri, detta Ary, sembrerebbe già arrivata al termine. Secondo segnalazioni circolate sui social e condivise dall’esperto televisivo Lorenzo Pugnaloni, la giovane tentatrice sarebbe stata vista in una nota discoteca di Roma, i Giardini dell’Eden, mano nella mano con un ragazzo che non era Valerio.

Durante l’episodio speciale “Un mese dopo”, il ragazzo aveva raccontato a Filippo Bisciglia di voler continuare a frequentarla, lasciando intendere che la loro conoscenza fosse ancora in corso. Tuttavia, le ultime indiscrezioni suggeriscono che Ary abbia già voltato pagina, allontanandosi dall’ex protagonista del programma di Canale 5.

Valerio vicino alla ex Sarah Esposito

Parallelamente, emergono nuovi dettagli anche sulla vita di Valerio. L’ex concorrente è stato avvistato nuovamente in compagnia di Sarah Esposito, la fidanzata con cui aveva partecipato al reality prima della rottura davanti alle telecamere. Secondo alcune segnalazioni social, i due si starebbero rivedendo e sarebbero stati notati insieme in più di un’occasione, tra cui una cena a Frascati subito dopo la puntata di aggiornamento trasmessa su Canale 5.

Non è chiaro se si tratti di un semplice incontro amichevole o di un tentativo di riconciliazione, ma le immagini condivise dai fan hanno subito alimentato i rumors su un possibile ritorno di fiamma. Nel frattempo, la frequentazione tra Valerio e Ary, nata nel villaggio dei sentimenti, sembra essersi conclusa a poche settimane dalla fine del programma, tra nuove conoscenze e vecchi legami che tornano a farsi sentire.