Incidente mortale sulla statale 16: auto fuori strada, muore un ragazzo nella notte

Un’auto con a bordo alcuni ventenni si è ribaltata contro il guard rail sulla statale 16. Il conducente è morto sul colpo, illesi gli altri passeggeri.

La dinamica dell’incidente sulla statale 16

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte tra domenica 3 e lunedì 4 agosto lungo la statale 16, all’altezza dello svincolo Barletta Boccadoro. Erano circa le 3 quando un’auto, con a bordo un gruppo di ragazzi poco più che ventenni, è improvvisamente uscita di strada. Secondo una prima ricostruzione, il veicolo si sarebbe ribaltato dopo aver urtato violentemente il guard rail, terminando la corsa sulla carreggiata.

Alla guida c’era un giovane che ha perso la vita sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate. Inutili i tentativi dei soccorritori di rianimarlo: all’arrivo del 118 non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso. Gli altri occupanti dell’auto, coetanei della vittima, hanno riportato ferite lievi e non si trovano in pericolo di vita.

Indagini sulle cause e traffico bloccato nella notte

Le forze dell’ordine hanno immediatamente effettuato i rilievi sul luogo dell’incidente per chiarire le cause dell’uscita di strada. Al momento non risultano altri veicoli coinvolti nello schianto. Gli agenti stanno valutando tutte le ipotesi, compresa una possibile perdita di controllo del mezzo dovuta a distrazione o velocità eccessiva, ma saranno gli accertamenti a stabilire con precisione la dinamica.

L’impatto ha provocato il temporaneo blocco della circolazione in direzione sud per consentire l’intervento dei soccorritori, dei vigili del fuoco e della polizia stradale. La carreggiata è stata riaperta solo dopo la rimozione del veicolo e la messa in sicurezza dell’area.